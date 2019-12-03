Банк «Открытие» профинансирует строительство жилья «Девелопмент-Юг» на Иве

Корпорация «Девелопмент-Юг» получит 664 млн руб. от банка «Открытие» в рамках проектного финансирования, сообщили в кредитном учреждении. Девелопер и банк «Открытие» заключили договор проектного финансирования недвижимости в Перми. Кредитная линия открыта на 663,6 млн руб.

Первый дом, который девелопер будет возводить по новой схеме, будет расположен на Иве, в микрорайоне «Погода. Теплые кварталы», на ул. Сапфирной, 12. Жилье относится к классу «комфорт+». Новостройка будет третьим домом проекта. Дом, рассчитанный на 282 квартиры, будет состоять из трех блок-секций переменной этажности — 9, 12, 16 этажей. Общая площадь объекта — более 13 000 кв. м. Это первый объект «Девелопмент-Юг» в Перми, реализация которого будет вестись с помощью эскроу-счетов. Ранее корпорация получила проектное финансирование на строительство еще двух объектов в Краснодаре и Астрахани.

ЖК «Погода. Теплые кварталы» представляет собой масштабную застройку в микрорайоне Ива, на участке площадью 40 га. «К строительству мы намерены приступить в ближайшее время, подготовительные работы уже ведутся. Старт продаж квартир запланирован на середину декабря»,— рассказали в пресс-службе корпорации.

Средства на строительство «Девелопмент-Юг» получит сразу, а выплата процентов по кредиту будет отсрочена на весь срок строительства». Для банка «Открытие» работа с застройщиками является одним из приоритетных направлений.

Напомним, право комплексного освоения пермской площадки на Иве краснодарский холдинг приобрел на торгах весной 2008 года, чтобы построить здесь около 1 млн кв. м жилья. По условиям аукциона компания должна также за свой счет создать объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и передать их муниципалитету безвозмездно. На территории микрорайона уже располагается спортивный микрорайон Ива, который также является проектом строительного холдинга.