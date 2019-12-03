В Нижнем Новгороде задержали участников межрегиональной банды наркоторговцев

Сотрудники полиции раскрыли деятельность межрегиональной банды по производству и продаже наркотиков. В разных регионах России они задержали 14 подозреваемых участников группы.

Как сообщает пресс-служба МВД РФ, в Нижнем Новгороде одного курьера задержали на улице Ларина. В его автомобиле без номеров обнаружили дренажный насос с пакетом порошка внутри. Экспертиза установила, что это наркотик массой около 1 кг. Ранее на территории Нижегородской области задержали еще двоих курьеров, у них изъяли 4 кг наркотиков. Остальные 11 подозреваемых были задержаны в Челябинской, Рязанской, Московской областях и Москве, общая масса изъятых веществ составляет 25 кг. На время расследования задержанных заключили под стражу.

Установлено, что роли каждого участника были четко распределены. В банде работали операторы, курьеры, кладовщики, бухгалтер и человек, отвечающий за подбор персонала. Нарколаборатории находились в Московской области. Операторы принимали заказы, кладовщики раскладывали в тайники вещества упаковками от 1 кг до 3 кг. Курьеры забирали товар и развозили в различные регионы. Бухгалтер отвечал на распределение прибыли. Уголовные дела возбуждены по ч. 1, 2 ст. 210 («Организация преступного сообщества»), ст. 228.1 («Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств»), ч. 3 ст. 30 УК РФ («Приготовление к преступлению»). Они объединены в одно дело, которое находится в производстве следственной части ГСУ нижегородского управления МВД РФ.

Анастасия Еремина