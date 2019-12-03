В Верхнем Уфалее в детские сады поставляли просроченное мясо

Управление Россельхознадзора по Челябинской области на три месяца приостановило деятельность индивидуального предпринимателя за несоответствия в работе с ФГИС «Меркурий». Как сообщают в пресс-службе ведомства, при мониторинге специалисты установили, что на предприятии уполномоченный сотрудник через инвентаризацию менял наименование продукции и продлевал срок годности, после чего отправлял ее в детские сады Верхнего Уфалея.

В частности, 18 августа на предприятие привезли 210 кг охлажденной свинины со сроком годности до 29 августа. Наименование изменили на мясо механической обвалки, а срок годности продлили на полгода – до 29 февраля 2020 года. В детский сад мясо отправили 13 ноября. Аналогичным образом на предприятии поступили со 146 кг говядины, срок годности которой также продлили на полгода – с 10 октября 2019-го до 10 марта 2020-го.