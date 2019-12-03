«Система не может наказать саму себя»

Суд отклонил жалобу Ивана Голунова на бездействие следствия. Журналист еще в июне заявил в полицию о том, что силовики подбросили ему наркотики, однако каких-либо решений по этому вопросу нет до сих пор. Судебное заседание несколько раз переносилось, в итоге судья поддержала позицию СКР. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает вполне вероятным, что виновных так и не найдут.

Новый год на пороге. Прошло больше шести месяцев после громких событий лета, когда журналист Иван Голунов был арестован ни за что. Наркотики ему подбросили – полицейские совершили уголовно наказуемое деяние, хотя, получается, официально это еще не установлено. Да, были громкие увольнения даже больших начальников, однако, к суду никого так и не привлекли.

Более того, ситуация выглядит так, что никого и не пытаются привлечь.





Дело оказалось крайне сложным, его даже пришлось засекретить. Потерпевшая сторона еще в октябре пожаловалась в суд на бездействие следователей. Рассмотрение переносилось пять раз по разным причинам: то следователь оказывался в командировке, то, в последнем случае, 29 ноября, телефонный террорист сообщил о минировании здания. Наконец, 2 декабря суд все-таки собрался. И фактически поддержал позицию следствия, которая заключается в том, что в отношении тех самых полицейских проводится проверка. А возбуждать или не возбуждать дело — решит следователь. Самому Голунову об этом знать необязательно — он по делу даже не потерпевший, а свидетель. В итоге вердикт суда: в жалобе отказать. Обращение в прокуратуру по тому же поводу также рассмотрено и переадресовано в Следственный комитет — пусть сам с собой и разбирается. Журналисты обращаются к Дмитрию Пескову, но здесь все предсказуемо — Кремль в судебные дела не вмешивается.

Еще есть смысл добавить, что Иван Голунов в настоящее время находится под государственной защитой и ходит на все эти судебные заседания в бронежилете и с охраной. То есть государство как бы согласно, что вопрос серьезный, но сам журналист не имеет права знать, что там происходит на его счет.

Можно легко спрогнозировать, что произойдет дальше — впереди Новый год, там и весна. И к лету следователь объявит, что установить ничего невозможно. Слишком много времени прошло. Наркотики сами просочились в рюкзак Голунова. Нельзя исключать, что и его самого попытаются если не обвинить, то как-то укорить, что, мол, неправильно себя вел.

Хотя можно было сказать: честь мундира важнее всего — все силы приложим, чтобы отдать виновных под суд. Нет, у нас так не принято — система не может наказать саму себя. Это может сделать разве что высокое начальство под общественным давлением. Ну, или должно произойти чудо. Все просто: делу Голунова предписано уйти в историю. Оргвыводы сделаны, следователи работают — у них много дел — идем дальше, у начальства много других забот.

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То самое общественное мнение не может победить. А лучше бы и поставить этих самых активных граждан на место. Сейчас у них уже нет той поддержки, значит, можно вернуть должок, чтобы не пытались порочить существующие порядки. Так что вернее случится новое «дело Голунова», чем старое доведут до конца. А вероятность нового дела велика, потому что ничего в нынешней системе в итоге не меняется.