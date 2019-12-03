Замдиректора дома престарелых брала взятки деньгами, кроватью и лодкой

Металлургический районный суд Челябинска вынес приговор по уголовному делу в отношении замдиректора государственного стационарного учреждения социального обслуживания «Челябинский геронтологический центр». Ее признали виновной в получении крупной взятки (п.«в» ч.5 ст.290 УК РФ) и служебном подлоге (ч.1 ст.292 УК РФ), назначили наказание в виде семи лет лишения свободы со штрафом в размере 1,2 млн руб., сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Установлено, что обвиняемая с января 2017 по январь 2019 года несколько раз брала взятки от предпринимателя деньгами и техникой: она приняла телевизор, холодильник, кровать, газовую колонку, лодку. Общая сумма взяток составила 240 тыс. руб. Взамен замдиректора содействовала заключению госконтрактов с взяткодателем.

Осужденную взяли под стражу в зале суда. Также сохранен наложенный в ходе следствия арест на имущество, полученное в виде взятки (телевизор, холодильник, кровать, газовая колонка, лодка).