Прокуратура выявила нарушения в работе АНО «Центр развития бизнеса Удмуртии»

Прокуратура Октябрьского района Ижевска выявила нарушения в деятельности АНО «Центр развития бизнеса Удмуртии». Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Установлено, что сведения об оказанной предпринимателям поддержке вносятся в реестры субъектов малого и среднего бизнеса не в полном объеме. Также при ведении реестров не всегда верно указывалась форма и вид поддержки. Кроме того, были выявлены случаи неуказания формы, вида и размера поддержки, оказанной отдельным предпринимателям, а также конкретной даты окончания ее предоставления.

По фактам нарушений в адрес руководителя учреждения внесли соответствующее представление. По результатам его рассмотрения приняты меры к приведению реестров в соответствие с требованиями. Три лица привлекли к дисциплинарной ответственности.