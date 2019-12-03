В краснодарской ГТРК «Кубань» сменилось руководство

Директор ГТРК «Кубань» (краснодарский филиал ФГУП «ВГТРК») Наталья Тованчева уволилась с должности, сообщили “Ъ-Юг” в компании, исполняющим обязанности руководителя назначен Аждаут Ибрагимов, ранее работавший заместителем директора ГТРК «Ставрополье». Наталья Тованчева, которой в этом году исполнилось 64 года, руководила гостелерадиокомпанией «Кубань» с 2002 года.

ГТРК «Кубань» вещает на каналах «Россия 1» и «Россия 24», а также на радио «Маяк», «Вести FM», и «Радио России». Ежедневно в эфир выходит информационная программа «Вести. Кубань», также журналисты готовят к выпуску программы «Жить в южной столице», «Территория культуры», «Вести. Интервью», «Вести. Политика», «Вести. События недели» и «Специальный репортаж».

Анна Перова, Краснодар