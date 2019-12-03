«Новая волна» в 2020 году пройдет в Казани в честь 100-летия ТАССР

Казань примет международный фестиваль поп-музыки «Новая волна» в 2020 году в честь 100-летия ТАССР. Об этом на пресс-конференции в Поволжской академии физкультуры, спорта и туризма заявил создатель мероприятия и известный композитор Игорь Крутой, говорится в сообщении мэрии Казани.

«Это достаточно амбициозный проект, около 1,3 тыс. участников, огромный телевизионный продакшн. Я думаю, за неделю, пока в Казани будет проходить «Новая волна», жизнь города изменится», — сказал господин Крутой.

В данный момент реализация проекта находится на стадии разработки и переговоров, уточнили в мэрии.

Напомним, что фестиваль «Новая волна» с 2002 года по 2014-й проходил в Юрмале. С 2015 года он проводится в Сочи.

"Ъ-Казань"