На юге Петербурга появится «Магнит Опт»

Первый в Петербурге «Магнит Опт» будет открыт на Пулковском шоссе в середине месяца. Об этом сообщает «Фонтанка.ру». Ритейлер арендовал под торговую точку около 2 тыс. кв. м в ТРЦ «Пулково-3». Краснодарский ретейлер намерен привлечь покупателей ценами и скидками.

По мнению консультанта отдела стрит-ретейла компании JLL в Санкт-Петербурге Александры Камаевой, сеть продолжит развивать на петербургском рынке формат площадью до 1 тыс. кв. м. По данным издания, «Магнит» интересовался площадями «Интерторга», но стороны не договорились.