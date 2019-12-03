В Сочи на 23% упали объемы строительства жилья

В третьем квартале 2019 года в Сочи начали строить 85 тыс. кв. м новых проектов, что на 23% меньше, чем за тот же период 2018-го. По данным консалтинговой компании Macon, в данный момент на первичном рынке курорта строится около 1,2 млн кв. м многоквартирного жилья (30,7 тыс. квартир или апартаментов). При этом на рынке находится 12,3 тыс. непроданных квартир, в том время как с начала года в новостройках Сочи было продано 9 тыс. квартир. «По сравнению с аналогичным периодом 2018 года число сделок уменьшилось на 6%, это объясняется нехваткой ликвидного предложения, снижением количества остатков на рынке и низкой активностью застройщиков в отношении закладки новых проектов»,- поясняют аналитики Macon.

Подобная ситуация, по мнению экспертов, может привести к тому, что уже через год остаток квартир будет выкуплен, и в массовом сегменте жилья наступит дефицит предложения. Высококлассные сегменты, напротив, в целом показывают баланс спроса и предложения, хотя по итогам третьего квартала здесь спрос упал на 37%. Однако это может быть связано с приостановкой продаж в нескольких жилых комплексах, - считают аналитики.

Михаил Лукашов