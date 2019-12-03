Из Челябинска планируют запустить новые рейсы в Грецию и Вьетнам

В 2020 году из Челябинска планируется открыть новые международные рейсы в Грецию и Вьетнам. Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер по итогам совещания по развитию аэропорта. Глава региона добавил, что возможны и другие зарубежные направления.

На совещании также шла речь о том, что в следующем году появится прямое авиасообщение с Волгоградом, Омском и Нижним Новгородом, идут переговоры по открытию рейсов в Калининград и Уфу. Представители компании «Новапорт» обозначили задачу снизить долю московского направления в структуре пассажиропотока с нынешних 61% до 40% и ниже за счет развития межрегиональных направлений.

Сейчас власти Челябинской области ведут переговоры с Российскими железными дорогами и федеральным руководством о строительстве железнодорожных путей и запуске скоростных электропоездов «Ласточка» до челябинского аэропорта из Кургана и Магнитогорска. Кроме того, решается вопрос об организации ночных автобусных маршрутов из Челябинска до воздушной гавани.