В 2020 году минсельхоз Удмуртии увеличит субсидии на покупку эмбрионов КРС на 60 млн рублей

В 2020 году минсельхоз Удмуртии планирует выделить племенным и товарным предприятиям 150 млн руб. субсидий на приобретение эмбрионов крупного рогатого скота (КРС). Это на 60 млн руб. больше, чем в 2019 году, сообщает пресс-служба ведомства.

«Мясное скотоводство — это одно из перспективных удмуртского агропрома, которое планируется развивать. На 2020 год закладывается рост в 20%. Более того, сейчас минсельхоз Удмуртии прорабатывает новый механизм поддержки и приобретения эмбрионов КРС для формирования собственного стада быков-производителей племенных станций искусственного осеменения»,— говорится в сообщении.