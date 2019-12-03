В Челябинской области назначили четырех заместителей министров

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановления о назначении заместителей руководителей в региональные министерства образования и науки, здравоохранения, культуры, дорожного хозяйства и транспорта. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Заместителем министра образования и науки Челябинской области назначена Елена Сидорчук. В ее ведении будет находиться управление дополнительного образования и молодежная политика. Она работает в министерстве с 2010 года: сначала была главным специалистом управления дополнительного образования, с апреля 2017 года возглавила эту структуру.

Должность заместителя министра здравоохранения Челябинской области занял Евгений Ванин. Карьеру он начинал в Златоусте санитаром детской поликлиники Машзавода. С 2013 года работал начальником управления по внеучебной работе Южно-Уральского государственного медицинского университета.

Заместителем министра культуры Челябинской области назначена Елена Волчихина. С 2004 года работает в управлении экономики и бухгалтерского учета министерства культуры.

Заместителем министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области стал Станислав Харченко. Ранее он возглавлял дирекцию капитального строительства Российского энергетического агентства.