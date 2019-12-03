На Троицкой ГРЭС произошел пожар

В одном из цехов Троицкой ГРЭС произошел пожар.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области, сообщение о возгорании поступило сегодня утром. Пожару сразу же был присвоен ранг №3. Прибывшие сотрудники МЧС обнаружили возгорание кабелей в кабельном тоннеле под турбогенератором в котлотурбинном цехе №2. Из цеха самостоятельно вышли восемь человек. По предварительным данным пострадавших нет. На ГРЭС были направлены дополнительные силы в том числе из Челябинска. Пожар был локализован в 7:20, в 8:30 полностью ликвидирован. Площадь возгорания, по предварительным данным, составила 110 кв. м.

Всего в тушении пожара было задействовано 82 человека и 25 единиц техники. Тепло и энергоснабжение жителей Троицка не нарушено.