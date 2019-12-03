3000 человек открыли накопительные вклады в Банке УРАЛСИБ в рамках программы «Жилищные строительные сбережения»

В ноябре 2019 года количество участников Республиканской программы «Жилищные строительные сбережения», открывших вклады в Банке УРАЛСИБ, превысило отметку 3 тыс. человек.

Активный рост количества участников Программы стал особенно заметен после того, как в марте 2019 года Правительство Башкортостана открыло доступ для всех граждан от 18 лет, зарегистрированных в регионе. Со своей стороны, Банк УРАЛСИБ снизил ставки последующего кредитования для участников: при открытии вклада на 5 лет ставка составит 6% годовых, а при сроке вклада 6 лет – 5,5% годовых.

С начала 2019 года сумма средств на счетах участников программы увеличилась на 22% и составляет почти 500 млн рублей. Несколько сотен клиентов банка уже решили жилищный вопрос, в том числе – взяв ипотечный кредит после завершения срока накопления. Участникам, у которых завершился трех- и четырехлетний срок накопления, Банк УРАЛСИБ уже выдал более 170 кредитов по ставке 7% годовых.

До конца 2020 года ожидается завершение срока вкладов примерно у 600 участников, которые накопили более 260 млн рублей. Они могут принять решение о продлении срока накоплений, купить жилье в ипотеку и воспользоваться льготной ставкой по кредитованию, либо направить суммы на погашение ранее оформленных займов.

По условиям Программы вкладчик накапливает средства на ежемесячно пополняемом счете (в течение 3, 4, 5 или 6 лет, на выбор), получая субсидию от государства (премия в размере 30% от суммы пополнения счета, но не более 3000 рублей), а затем может взять ипотечный кредит по ставке ниже рыночной. Программа позволяет объединять вклады супругов, а также членов семьи, направлять средства на покупку домов, квартир, таунхаусов, либо на рефинансирование ранее выданных ипотечных кредитов. Нескольким участникам программы, объединившим вклады, накопленные суммы позволили приобрести объекты недвижимости без оформления кредитов.

Прием заявок/вкладов организован во всех офисах Банка УРАЛСИБ, расположенных на территории Республики Башкортостан. При себе необходимо иметь только паспорт. Подробную информацию и полные условия о программе можно получить на сайте uralsib.ru и в отделениях Банка, а также по бесплатной многоканальной линии 8-800-250-57-57.

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