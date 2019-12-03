Более 300 тыс. свердловчан имеют просроченную задолженность по кредитам

В Свердловской области кредитную задолженность имеют 300,4 тыс. человек. Общая сумма долга составляет порядка 100 млрд руб. В 2019 году приставы взыскали в пользу кредитных учреждений 35 млрд руб., говорится в сообщении УФССП по Свердловской области.

Больше всего должников живет в Камышловском районе — 8281 человек, 25 долгов приходится на ипотечные платежи, остальные — микрозаймы и потребительские кредиты на общую сумму 1,2 млрд руб. В Екатеринбурге антирейтинг по количеству исполнительных производств по кредитной задолженности возглавляет Орджоникидзевский район — 12,4 тыс. Жителей района должны банкам 2,5 млрд руб. В Чкаловском районе проживает 8,9 тыс. должников на сумму 2,8 млрд руб. Меньше всего должников по кредитам проживает в Верх-Исетском и Ленинском районах по 7 тыс. должников на сумму менее 2 млрд рублей.

«Самая большая задолженность по кредиту предъявляемая кредиторами в УФССП России по Свердловской области на сегодняшний день имеется у жителя Качканара (более 400 млн руб.). Самая меньшая у жителя Первоуральска — 808 руб.», — говорится в сообщении приставов.