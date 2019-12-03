Прокуратура Саратова отметила «неудовлетворительное» качество укладки плитки на проспекте Кирова

Прокуратура Саратова объявила предостережение ответственному за реконструкцию проспекта Кирова лицу городской администрации. Об этом сообщает пресс-служба областного надзорного ведомства.

Отмечается, что работы по благоустройству проводятся в рамках проекта «Жилье и городская среда» на сумму 228,27 млн руб. Они частично оплачены. Вместе с тем на протяжении всего проспекта надзорный орган заметил неудовлетворительное качество укладки плиточного покрытия, местами плитка отсутствует, встречаются пересечения пешеходных дорожек малоподвижных групп населения с люками колодцев инженерных сетей.

Чиновников предостерегли от принятия некачественных работ.

Марина Ковалева