04 декабря, среда
Войти в профиль
Саратов. Средняя Волга

Коротко

Новости

все новости

Пресс-релиз

Прокуратура Саратова отметила «неудовлетворительное» качество укладки плитки на проспекте Кирова

Прокуратура Саратова объявила предостережение ответственному за реконструкцию проспекта Кирова лицу городской администрации. Об этом сообщает пресс-служба областного надзорного ведомства.

Отмечается, что работы по благоустройству проводятся в рамках проекта «Жилье и городская среда» на сумму 228,27 млн руб. Они частично оплачены. Вместе с тем на протяжении всего проспекта надзорный орган заметил неудовлетворительное качество укладки плиточного покрытия, местами плитка отсутствует, встречаются пересечения пешеходных дорожек малоподвижных групп населения с люками колодцев инженерных сетей.

Чиновников предостерегли от принятия некачественных работ.

Марина Ковалева


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Партнерские проекты

Пресс-релизы

Реклама

Профиль пользователя