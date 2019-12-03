Завкафедрой омского медуниверситета заподозрили во взятке

В Омске возбуждено уголовное дело по факту дачи взятки завкафедрой медуниверситета. Об этом сообщила официальный представитель областного управления Следственного комитета России Лариса Болдинова.

Согласно материалам дела, преподаватель в своем рабочем кабинете получил от адвоката, действующего в интересах студента, взятку 30 тыс. руб. за положительную оценку на экзамене без его фактической сдачи.

По ходатайству следственных органов завкафедрой, которого подозревают в получении взятки (ст. 290 УК РФ), отправлен под домашний арест. Адвоката, которому инкриминируется ст. 291 УК РФ (дача взятки), водворили в СИЗО.

Илья Николаев