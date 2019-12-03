Пензенский фонд помог предпринимателям привлечь кредитов на 1,2 млрд рублей

За 11 месяцев этого года пензенский фонд «Поручитель» предоставил 49 поручительств субъектам малого и среднего бизнеса на 544 млн руб. Это позволило предпринимателям привлечь кредитов на 1,2 млрд руб., сообщает пресс-служба регионального правительства

По сравнению с прошлым годом, объем выданных поручительств вырос на 18%, сообщил генеральный директор АО «Поручитель» Сергей Песков. По его данным, портфель поручительств вырос на 25%. Максимальная сумма займа в этом году составила 5 млн руб. Займов выдано на сумму 223 млн руб.

Губернатор Иван Белозерцев отметил, что, благодаря работе фонда, «процент невозврата кредитов практически сведен к нулю».

Иван Сергеев