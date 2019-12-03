Новосибирский подрядчик займется реконструкцией взлетной полосы в Толмачево

Компания «Новосибирскавтодор» выбрана подрядчиком для реконструкции аэропортового комплекса Толмачево. Как следует из материалов торгов, победитель тендера предложил выполнить работы за 3,601 млрд руб. при начальной цене госконтракта в 3,606 млрд руб.

Вторым участником тендера стало московское АО «Центродорстрой», чья заявка была признана не соответствующей условиям конкурса. Заказчиком работ выступило ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)».

В пресс-службе аэропорта Толмачево “Ъ-Сибирь” уточнили, что подрядчик должен выполнить работы по первому этапу реконструкции комплекса второй взлетно-посадочной полосы (ВПП-2). Выполнить их подрядчик должен до 19 декабря 2021 года, указано в документации к торгам.

В мае этого года пресс-служба Толмачево сообщала о том, что финансирование реконструкции аэродромного комплекса подтверждено ФИАП РФ. Запланированный объем госфинансирования проекта составил 8,9 млрд руб. Срок его реализации — 2023 год. Проект включает развитие летной зоны ВПП-2 со строительством рулежных дорожек, перрона, оснащением его системой централизованной заправки самолетов.

О планах по развитию аэропорта — в материале “Ъ-Сибирь” «Терминальная стадия величия»

Оксана Павлова