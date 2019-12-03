Следователи оценят действия органов опеки после убийства девочки в Новосибирске

Следственные органы в рамках уголовного дела об убийстве пятилетней девочки в Новосибирске дадут правовую оценку действиям должностных лиц, ответственным за работу в сфере опеки и попечительства. По данным СКР, 1 декабря 38-летний мужчина, который проживал с женщиной и ее двумя детьми, в целях воспитательных мер нанес множественные телесные повреждения девочке. От побоев ребенок скончался.

«В момент совершения преступления мать девочки находилась на стационарном лечении в медицинском учреждении»,— говорится в сообщении следственного комитета. Второй ребенок сейчас находится в реабилитационном центре города Новосибирска, ему оказывается психологическая помощь.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело (ч. 2 ст. 105 УК РФ, убийство малолетнего). В ближайшее время судом будет рассмотрено ходатайство следователя о заключении подозреваемого под стражу.

Оксана Павлова