Краевые и городские власти в суде требуют снести долгострой в центре Перми

В Ленинский районный суд поступило заявление о сносе долгостроя возле школы №6 в центре Перми. Незавершенное здание находится на ул. Екатерининской, 176. Как стало известно „Ъ-Прикамье“ из материалов дела суда, иск был подан 15 ноября Татьяной Шаховой. Согласно сайту pravoved.ru, госпожа Шахова является практикующим юристом. Третьими лицами в деле выступают краевая госинспекция по охране объектов культурного наследия, краевая инспекция госстройнадзора, МАОУ СОШ №6 и городской департамент градостроительства и архитектуры.

Девелопером объекта-долгостроя на ул. Екатерининской, 176, является ООО «Горстрой». Здание расположено в непосредственной близости от школы №6 и Феодосиевской церкви, являющейся памятником архитектуры и культурного наследия. Изначально компания планировала возвести на этой территории жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой. Строительство началось после выдачи разрешения в 2016 году. Документ был выдан в судебном порядке. Однако МАОУ «Средняя школа №6», находящееся рядом с участком, в суде снова потребовало признать разрешение на строительство дома недействительным. После длительных судебных разбирательств документ был снова признан недействительным.

В 2018 году мэрия Перми постановила снести самовольную постройку, но в этом году суд оставил незавершенный объект в связи с тем, что владелец намеревается реконструировать его в детский развивающий центр. Сейчас девелопер находится на стадии получения разрешения на реконструкцию объекта. Как ранее отмечал в разговоре с „Ъ-Прикамье“ представитель «Горстроя» Сергей Анашкин, компанию, как и в прошлый раз, ждет судебный порядок получения документов.

Решением краевого арбитража долгострой был признан самовольной постройкой, указано в пресс-релизе Ленинского райсуда. «Разрешение на строительство было выдано ответчику в отсутствие действующего градостроительного плана земельного участка и в судебном порядке признано недействительным»,— сообщают в суде. Истец полагает, что здание возведено с нарушением строительных норм и правил, поэтому является небезопасным из-за нарушений, допущенных при строительстве. По мнению истца, долгострой несет угрозу жизни и здоровью жителей, учеников школы, прихожан и посетителей близлежащей церкви.