Заявка «Аквавиты» на развитие Окулова, 14, будет рассмотрена в декабре

Заявка единственного участника конкурса по поиску инвестора для развития площадки под бывшим ДК «Телта» (ул. Окулова, 14), ижевского ООО «Аквавита», будет рассмотрена советом по предпринимательству при губернаторе Пермского края 17 декабря. Об этом “Ъ-Прикамье” рассказали в краевом минэкономразвития.

«Аквавита» контролируется ООО «УДС-Групп» (UDS Group) и его владельцем Алексеем Чулкиным.

Напомним, на месте ДК «Телта» предполагается строительство гостиничного комплекса категории 4*, с фондом 130 номеров, под брендом международного оператора.

Инвестор должен вложить в строительство гостиницы не менее 1 млрд руб. На участке в 1 га (будет сдан в аренду) он может построить здание площадью не более 32,4 тыс. кв. м, из которых 10 тыс. «квадратов» должно быть отведено для гостиницы (130 номеров). На оставшихся площадях инвестор может построить апартаменты. Сроки реализации проекта — три с половиной года (четвертый квартал 2019 года — первый квартал 2023-го).