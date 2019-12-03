Земсобрание Большесосновского района не приняло бюджет муниципалитета на 2020–2022 годы

Депутаты земского собрания Большесосновского района на пленарном заседании не приняли бюджет муниципалитета на 2020–2022 годы. Об этом “Ъ-Прикамье” сообщила депутат Татьяна Селеткова. По ее словам, глава муниципального района Вячеслав Бурков находится в отпуске, и проект бюджета представляла замглавы Анна Пермякова. «Вопросов у депутатов было много, но докладчик не смогла на них ответить. Кроме того, на заседании не было представителей финансового управления администрации района. Поэтому рассматривать проект не было смысла»,— считает депутат. При этом она отметила, что «заседание проходило в спокойной и деловой обстановке». Татьяна Селеткова добавила, что до конца месяца, скорее всего, состоится внеочередное заседание, на котором проект бюджета рассмотрят повторно.