«Молот-Прикамье» победил аутсайдера ВХЛ в овертайме

Пермский "Молот-Прикамье" вчера завершил домашнюю серию матчей с китайскими командами игрой против ХК "Ценг Тоу". Клуб из Цзилиня в нынешнем сезоне выступает крайне неудачно, занимая последнее место в турнирной таблице.

В рамках ВХЛ соперники провели 4 матча, в которых трижды верх брал клуб из Цзилиня и один раз победу праздновали пермяки.

В этой игре «Молот-Прикамье» сумел одержать победу в овертайме. Основные события развернулись в третьем периоде. В последние шесть минут встречи команды забили друг другу по две шайбы. Вначале вперед вышли хозяева усилиями Дениса Скатова И Артема Прохорова. Но гости так же быстро забили две ответные шайбы. В овертайме удача сопутствовала «Молоту». Победную точку поставил Павел Жирнов. Итог 3-2.

В ближайшее время команда под руководством Павла Десяткова отправиться в выездное турне по маршруту Пенза, Тольятти, Самара.