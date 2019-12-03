Многомиллионную контрабанду леса пресекли в Томске

В Томской области пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся контрабандой леса в Узбекистан, сообщает пресс-служба Томской таможни. По данным таможенников, скупка за наличный расчет пиломатериала, в том числе нелегального, длилась не менее полутора лет.

Для придания законности происхождения пиломатериала и последующего экспорта в Узбекистан в Томской области ОПГ использовала аффилированные фирмы-однодневки, оформленные на подставных лиц. «От имени таких фирм в декларациях, подаваемых в Томскую таможню, заявлялись недостоверные сведения о производителях пиломатериалов. Также в пакетах документов с декларациями на товары представлялись подложные внешнеэкономические контракты»,— говорится в сообщении. Дело о контрабанде леса было возбуждено по материалам расследования УФСБ Томской области.

По предварительным оценкам, ущерб, нанесенный от незаконного экспорта пиломатериалов, составил не менее 24 млн руб. В ходе следственных действий изъяты печати, электронные цифровые подписи и документы. Кроме этого, изъяты пиломатериалы, приготовленные для незаконного вывоза за рубеж, общим объемом более 400 куб. м стоимостью 1,3 млн руб. Виновным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 12 лет со штрафом в размере до 1 млн руб.

Оксана Павлова