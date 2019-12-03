Стабильность для внутреннего употребления

К предкризисному состоянию мировой экономики российская финансовая система, согласно опубликованному Банком России «Обзору финансовой стабильности», подошла в защищенном состоянии. Ухудшение прогнозов мирового ВВП в 2019 году происходило параллельно снижению общей оценки рисков финансовой системы РФ, а потенциальное влияние внешних шоков для нее, видимо, снижалось даже быстрее, чем внутренние риски. О нейтрализации же с 2020 года одной из важнейших среднесрочных угроз — деформации «бюджетного правила» из-за будущих трат ФНБ — Банку России уже предложил договориться Минфин.

2 декабря ЦБ опубликовал очередной «Обзор финансовой стабильности» за второй-третий кварталы 2019 года — напомним, эти работы Банк России публикует с середины десятилетия параллельно с МВФ и странами G20, они создаются по гармонизированной в крупнейших экономиках мира методике. Обзор анализирует риски для финансовой системы и ключевые уязвимости для банковского сектора и регулируемых и нерегулируемых сегментов финрынка.

Обзор за этот период интересен в первую очередь реакцией и регулятора, и рынков на происходившее всю середину года ухудшение прогнозов роста мирового ВВП и крупнейших юрисдикций в 2020 году: документ ЦБ открыто исходит из допущения МВФ о снижении его темпов ниже 3% в год, считая возможной причиной этого наложение циклического мирового спада (снижение циклического роста в экономике США) на конъюнктурные факторы (торговые войны США и КНР, неопределенность с «Брекситом»; первый зампред ЦБ Ксения Юдаева, представляя обзор, также отметила уже, возможно, фиксируемое «заражение» будущим спадом экономик Латинской Америки).

Для рисков, определяемых обзором преимущественно как внутренние, обзор ЦБ, как и многие прошлые документы этой серии, чрезвычайно благоприятен: по сути, с 2015 года во всех сегментах финрынка и в банковском секторе риски неуклонно снижались, в большинстве случаев они летом-осенью 2019 года находились в «зеленой» зоне. Минимальное их усиление в регулируемом небанковском секторе (в страховании, для брокеров и части бизнеса НПФ) ЦБ считает скорее совпадением, а не результатом миграции, нет также признаков роста рисков в нерегулируемых сегментах финрынка.

В Банке России особо отмечают сокращение накопления в анализируемом периоде рисков концентрации в банковской системе кредитов крупным компаниям (хотя этот структурный риск сохраняется). ЦБ также беспокоит усиление дисбаланса — рост объемов коротких депозитов на фоне увеличения доли длинных кредитов в банковской системе, однако регулятор, видимо, справедливо относит этот эффект к последствиям быстрого снижения в 2017–2019 годах ключевой ставки — в ближайшее время Банк России намерен опубликовать рекомендации банкам по оценке процентного риска.

Кроме того, в сфере кредитования физлиц ЦБ считает необходимым получение им новых полномочий по ограничению кредитования физлиц и намерен обсуждать с банками дополнение ограничениями «показателей долговой нагрузки» существующих ограничений «соотношения кредит/залог» (LTV) в ипотечном кредитовании.

Но в целом, судя по тону обзора ЦБ, снижение темпов роста кредита физлицам во втором-третьем кварталах 2019 года регулятор считает достаточным. Да и в целом все вышеописанные проблемы оцениваются как малозначительные — особенно это видно из обзора ЦБ мер макропруденциального реагирования в других юрисдикциях за этот же период.

Новым в обзоре ЦБ (кроме впервые появившейся в этом документе секции «Климатические риски», в основном абстрактной) является впервые данная ЦБ попытка оценки склонности рынков РФ к «заражению» мировыми финансовыми шоками. Аналитики Банка России, используя «индекс побочных эффектов» Фрэнсиса Диболда и Камила Илмаза (работа 2009 года), продемонстрировали, что эта зависимость сейчас на уровне других стран БРИКС (на уровне Бразилии и ниже ЮАР), при этом уровень подверженности таких стран, как Великобритания, Франция, Германия, Канада, существенно выше.

Наиболее сильное влияние на финансовый рынок РФ (в частности, на его облигационный сектор) оказывают процессы на рынках США, меньшее — Бразилии, Индии, ЮАР, Великобритании.

Кроме этого, в обзоре впервые приводится анализ влияния финансовых условий РФ на динамику ВВП по методике «ВВП под риском» (GDP-at-risk), разрабатываемой МВФ с 2017 года. Спор о том, как ужесточение финансовых условий может влиять на будущую динамику ВВП, идет несколько лет, расчеты ЦБ показывают по этой методике низкие риски спада в связи с условиями на финрынке и возможную положительную связь между проблемами финрынка и будущим ростом. При этом ухудшение прогнозов динамики мирового ВВП происходило на фоне снижения рисков распространения внешних шоков в мировой экономике. Тем не менее ЦБ считает риски влияния мировой волатильности на будущую динамику российского ВВП существующими, хотя и сбалансированными на текущий момент.

Валютные риски в оценке ЦБ для финрынка РФ, как и ранее, находятся в «зеленой» зоне. Отметим, параллельно с презентацией ЦБ обзора замглавы Минфина Владимир Колычев заявил о предложении ведомства Банку России обсудить механизм сокращения влияния будущих инвестиций ФНБ на валютный курс. Идея Минфина — в «неттинге» этих расходов (1 трлн руб. до 2022 года) и отложенных покупок ЦБ валюты в резервы (1,4 трлн руб.) Решения пока нет, но если оно будет принято, что вероятно, на ближайшие годы риск влияния на курс рубля трат ФНБ и фактического отступления от «бюджетного правила» будет ликвидирован — между тем это по крайней мере один из самых обсуждаемых в последний год в банках и правительстве финансовых рисков.

Дмитрий Бутрин