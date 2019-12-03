Стабильность для внутреннего употребления

К предкризисному состоянию мировой экономики российская финансовая система, согласно опубликованному Банком России «Обзору финансовой стабильности», подошла в защищенном состоянии. Ухудшение прогнозов мирового ВВП в 2019 году происходило параллельно снижению общей оценки рисков финансовой системы РФ, а потенциальное влияние внешних шоков для нее, видимо, снижалось даже быстрее, чем внутренние риски. О нейтрализации же с 2020 года одной из важнейших среднесрочных угроз — деформации «бюджетного правила» из-за будущих трат ФНБ — Банку России уже предложил договориться Минфин.
2 декабря ЦБ опубликовал очередной «Обзор финансовой стабильности» за второй-третий кварталы 2019 года — напомним, эти работы Банк России публикует с середины десятилетия параллельно с МВФ и странами G20, они создаются по гармонизированной в крупнейших экономиках мира методике. Обзор анализирует риски для финансовой системы и ключевые уязвимости для банковского сектора и регулируемых и нерегулируемых сегментов финрынка.
Обзор за этот период интересен в первую очередь реакцией и регулятора, и рынков на происходившее всю середину года ухудшение прогнозов роста мирового ВВП и крупнейших юрисдикций в 2020 году: документ ЦБ открыто исходит из допущения МВФ о снижении его темпов ниже 3% в год, считая возможной причиной этого наложение циклического мирового спада (снижение циклического роста в экономике США) на конъюнктурные факторы (торговые войны США и КНР, неопределенность с «Брекситом»; первый зампред ЦБ Ксения Юдаева, представляя обзор, также отметила уже, возможно, фиксируемое «заражение» будущим спадом экономик Латинской Америки).
Для рисков, определяемых обзором преимущественно как внутренние, обзор ЦБ, как и многие прошлые документы этой серии, чрезвычайно благоприятен: по сути, с 2015 года во всех сегментах финрынка и в банковском секторе риски неуклонно снижались, в большинстве случаев они летом-осенью 2019 года находились в «зеленой» зоне. Минимальное их усиление в регулируемом небанковском секторе (в страховании, для брокеров и части бизнеса НПФ) ЦБ считает скорее совпадением, а не результатом миграции, нет также признаков роста рисков в нерегулируемых сегментах финрынка.
В Банке России особо отмечают сокращение накопления в анализируемом периоде рисков концентрации в банковской системе кредитов крупным компаниям (хотя этот структурный риск сохраняется). ЦБ также беспокоит усиление дисбаланса — рост объемов коротких депозитов на фоне увеличения доли длинных кредитов в банковской системе, однако регулятор, видимо, справедливо относит этот эффект к последствиям быстрого снижения в 2017–2019 годах ключевой ставки — в ближайшее время Банк России намерен опубликовать рекомендации банкам по оценке процентного риска.
Но в целом, судя по тону обзора ЦБ, снижение темпов роста кредита физлицам во втором-третьем кварталах 2019 года регулятор считает достаточным. Да и в целом все вышеописанные проблемы оцениваются как малозначительные — особенно это видно из обзора ЦБ мер макропруденциального реагирования в других юрисдикциях за этот же период.
Новым в обзоре ЦБ (кроме впервые появившейся в этом документе секции «Климатические риски», в основном абстрактной) является впервые данная ЦБ попытка оценки склонности рынков РФ к «заражению» мировыми финансовыми шоками. Аналитики Банка России, используя «индекс побочных эффектов» Фрэнсиса Диболда и Камила Илмаза (работа 2009 года), продемонстрировали, что эта зависимость сейчас на уровне других стран БРИКС (на уровне Бразилии и ниже ЮАР), при этом уровень подверженности таких стран, как Великобритания, Франция, Германия, Канада, существенно выше.
Кроме этого, в обзоре впервые приводится анализ влияния финансовых условий РФ на динамику ВВП по методике «ВВП под риском» (GDP-at-risk), разрабатываемой МВФ с 2017 года. Спор о том, как ужесточение финансовых условий может влиять на будущую динамику ВВП, идет несколько лет, расчеты ЦБ показывают по этой методике низкие риски спада в связи с условиями на финрынке и возможную положительную связь между проблемами финрынка и будущим ростом. При этом ухудшение прогнозов динамики мирового ВВП происходило на фоне снижения рисков распространения внешних шоков в мировой экономике. Тем не менее ЦБ считает риски влияния мировой волатильности на будущую динамику российского ВВП существующими, хотя и сбалансированными на текущий момент.
Валютные риски в оценке ЦБ для финрынка РФ, как и ранее, находятся в «зеленой» зоне. Отметим, параллельно с презентацией ЦБ обзора замглавы Минфина Владимир Колычев заявил о предложении ведомства Банку России обсудить механизм сокращения влияния будущих инвестиций ФНБ на валютный курс. Идея Минфина — в «неттинге» этих расходов (1 трлн руб. до 2022 года) и отложенных покупок ЦБ валюты в резервы (1,4 трлн руб.) Решения пока нет, но если оно будет принято, что вероятно, на ближайшие годы риск влияния на курс рубля трат ФНБ и фактического отступления от «бюджетного правила» будет ликвидирован — между тем это по крайней мере один из самых обсуждаемых в последний год в банках и правительстве финансовых рисков.
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