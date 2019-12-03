Держать оборону

ФГУП «Завод им. Дзержинского», находящееся в конкурсном производстве, добилось рассрочки по выплате налоговых долгов более чем на 600 млн руб. При этом основной заказчик — ВМП «АВИТЕК» — пока не заключил с заводом контракт и по-прежнему не готовы сотрудничать с ним. Тем не менее руководство предприятия настроено оптимистично и видит резервы в выпуске гражданской продукции.



Руководство ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» (ЗиД) провело пресс-конференцию, на которой доложило о текущем состоянии предприятия, находящегося в конкурсном производстве. Исполнительный директор завода Павел Панков охарактеризовал ситуацию как «достаточно сложную, но решаемую».

Напомним, ФГУП «ЗиД» находится в банкротстве с 2006 года. Сейчас на предприятии действует процедура конкурсного производства. Общая сумма реестровой задолженности — более 785 млн руб., текущая превышает 1,5 млрд руб. Кредитором с большинством голосов является ФНС. Основная продукция предприятия — радиовзрыватели и другие комплектующие для боевых частей ракет. Одним из основных заказчиков предприятия является ВМП «АВИТЕК» — производитель ракет 9М338 и 9М331 для ЗРК «Тор» различных модификаций.

Как уточнил Павел Панков, 2 декабря суд удовлетворил требования завода о рассрочке 580 млн руб. налоговых платежей до 6 апреля. Еще 42 млн руб. также будут выплачены в рассрочку в рамках мирового соглашения.

По словам собеседника “Ъ-Прикамье”, знакомого с ситуацией, речь идет об обеспечительных мерах, позволяющих отсрочить взыскание налогов по текущим платежам, в частности НДФЛ и пенсионные отчисления. Ранее налоговый орган жаловался в суд на действия конкурсного управляющего Александра Иванова, ныне гендиректора ОАО «ВМП „АВИТЕК“», который, по мнению уполномоченного органа, нарушал очередность платежей.

По словам исполнительного директора, предприятие попытается минимизировать затраты на коммунальные платежи. «Каждая лампочка будет на счету»,— добавил господин Панков. По данным главного бухгалтера завода Ульяны Шепельковой, на данный момент задолженность за ресурсы составляет 170 млн руб., она скопилась из-за блокировки счетов предприятия. «Счета будут разблокированы, и до конца декабря эту задолженность мы планируем погасить»,— отметила госпожа Шепелькова.

Менее уверенно на заводе говорят о заказчиках продукции на 2020 год. Если в 2019 году было заключено контрактов на 1,5 млрд руб., то в планах на 2020 год есть заявки только на 430 млн руб. На заводе ожидают, что основные заявки поступят в январе — марте. При этом контракт с основным заказчиком — ВМП «АВИТЕК» — пока не заключен. Как уточнил Павел Панков, стороны находятся в переговорах. Предполагается, что «АВИТЕК» может оформить заказ на 350 млн руб.

По словам Павла Панкова, контракты в 2020 году сложатся из гособоронзаказа и гражданской продукции. В частности, краевой минпром поддерживает предприятие в поиске заказчиков. Так, в декабре 2019 года завод может заключить контракт с калийщиками на производство оснастки. Завод также ждет ответа от Казанского вертолетного завода, куда направил образцы метизов. Клиентами могут стать «Мотовилихинские заводы» и Краснокамский ремонтно-механический завод.

На этом фоне на заводе может сократиться персонал. По данным руководства, объем оптимизации будет зависеть от заключенных контрактов, однако сотрудники, участвующие в выполнении гособоронзаказа, под сокращение не попадут. Всего на предприятии работает 689 человек, из которых 43% уже являются пенсионерами. С понедельника по среду на работу выходит 80% коллектива, по четвергам — 60%, по пятницам — 50%. «Дирекция тоже в простое, мы солидарны с трудящимися»,— отметил Павел Панков.

В целом руководство завода настроено оптимистично. «Краевой минпром плотно занимается, многие предприятия Пермского края откликнулись на наше предложение по производству метизов и крепежа. Коллектив настроен работать плодотворно. В 2017 году тоже не набирался объем заказов и была сокращенная неделя, так что такой опыт у нас есть. Завод показал, что и в банкротстве может выполнять гособоронзаказ. Я готов круглосуточно работать, чтобы вытащить завод из кризиса»,— заключил Павел Панков.

В свою очередь на «АВИТЕКе» ситуацию расценивают не столь радужно. «Около 11 часов по московскому времени в понедельник мы разговаривали с исполнительным директором. Моя позиция не изменилась. Я пока ничего не заказываю и не готов рассматривать этот вопрос. Тем более конкурсный управляющий при согласии налогового органа выставляет предприятие на продажу»,— сообщил “Ъ-Прикамье” Александр Иванов. По его словам, предприятие до сих пор не рассчиталось по текущим контрактам.

Собеседники “Ъ-Прикамье” также полагают, что найти такого же крупного заказчика, как «АВИТЕК», заводу Дзержинского вряд ли удастся, как и осваивать новые производственные технологии на устаревшем оборудовании.

Юлия Сырова, Валентина Ефремова