Единый неотменимый

Только две территории Пермского края — Большесосновский район и Гайнский муниципальный округ сохранят единый налог на вмененный доход (ЕНВД) в 2020 году, до того как с 2021 года он будет отменен по всей стране. Представители муниципалитетов объясняют это решение защитой интересов предпринимателей. Краевые власти и эксперты предполагают, что сохранение ЕНВД не приведет к перерегистрации бизнеса в Большую Соснову и Гайны.



Большесосновский муниципальный район и Гайнский муниципальный округ сохранят единый налог на вмененный доход (ЕНВД) в 2020 году. Представительные органы этих муниципалитетов не стали отменять этот налог. В других территориях Пермского края ЕНВД будет отменен.

Единый налог на вмененный доход применяется для отдельных видов малого и среднего бизнеса и заменяет уплату ряда налогов и сборов: на прибыль и имущество организаций и физических лиц, добавленную стоимость. Налоговая ставка составляет 15%. Решение об установлении либо отмене ЕНВД принимается на муниципальном уровне. На федеральном уровне принято решение об отмене данного налога к 2021 году. Предполагается, что предприниматели-плательщики ЕНВД смогут перейти на патентную или упрощенную систему налогообложения.

Краевые власти поддержали муниципалитеты, которые досрочно отменили данный налог. В региональном бюджете предусмотрены компенсации для муниципалитетов, отменивших ЕНВД. Для Большесосновского района была запланирована компенсация в размере 7,4 млн руб., для Гайнского округа — 7,2 млн руб. Это вдвое больше прогнозируемых сумм поступлений по ЕНВД. Общая сумма из краевого бюджета поддержки всех территорий по этому налогу составит 2 млрд руб. «Изменения налогового законодательства принимаются не позднее месяца до начала года. Муниципалитеты, которые не приняли решения до 1 декабря, компенсацию из регионального бюджета не получат»,— рассказал „Ъ-Прикамье“ собеседник, близкий к краевым властям.

Как ранее заявлял губернатор Пермского края Максим Решетников, «ЕНВД используется в основном для налоговой оптимизации и остается последней массовой брешью в системе налогообложения». По мнению главы региона, досрочная отмена ЕНВД поможет получить дополнительные средства, которые можно направить на программы поддержки предпринимателей.

В Гайнах вопрос об отмене ЕНВД рассматривался дважды. Сначала налог отказалось отменять земское собрание Гайнского муниципального района, после чего аналогичное решение было принято думой одноименного муниципального округа. Председатель думы Гайнского муниципального округа Илья Ковалев пояснил „Ъ-Прикамье“, что многие предприниматели не успели оценить целесообразность перехода с ЕНВД на патентную и упрощенную систему налогообложения. «Поэтому решили дождаться, пока налог будет отменен на федеральном уровне»,— добавил спикер. Связаться с главой Гайнского района Владимиром Исаевым не удалось. Он не отвечал на звонки по известному редакции номеру телефона.

В Большесосновском районе депутаты решили не отменять ЕНВД еще осенью. «Проект, который нам представили, был абсолютно не проработан. Нам никто не мог объяснить, в чем смысл, какие положительные последствия у этого решения. Поэтому депутаты проголосовали против, и с тех пор этот вопрос повторно не рассматривался»,— рассказала „Ъ-Прикамье“ депутат земсобрания Большесосновского района Татьяна Селеткова. Получить комментарий главы района Вячеслава Буркова не удалось, так как он находится в отпуске.

Источник, близкий к краевым властям, предполагает, что сохранение ЕНВД в двух муниципалитетах края не приведет к перерегистрации краевых предпринимателей в этих территориях либо других субъектах РФ. «Налог связан с местом ведения деятельности. ЕНВД распространяется не на абстрактные услуги (например, банковские), а на конкретные торговые точки и рестораны»,— пояснил собеседник. «Впрочем, если в Большой Соснове или Гайнах случится бум малого предпринимательства, это будет неплохо. Но, скорее всего, ничего подобного не произойдет»,— добавил источник.

«ЕНВД применяется к объекту. Невозможно вести бизнес в Перми, но платить налог в Гайнах или Большой Соснове»,— соглашается член генсовета «Партии Роста» Антон Любич. «Да и предприниматели, платившие ЕНВД, это не те люди, которые будут думать о перерегистрации. Это микробизнес, владельцы киосков, небольших кафе. При существенном повышении налоговой нагрузки они никуда не поедут, а просто будут вынуждены закрыться»,— считает эксперт.

Антон Любич утверждает, что представительные органы Гайнского округа и Большесосновского района приняли оптимальные решения. «К моменту отмены ЕНВД по всей стране на федеральном уровне будет принята часть предложений аппарата уполномоченного по правам предпринимателей Бориса Титова по смягчению перехода на альтернативные системы налогообложения. И предприниматели в Гайнах и Большой Соснове могут воспользоваться не только региональными мерами по смягчению отмены ЕНВД, но и федеральными»,— пояснил господин Любич.

Председатель комитета краевого парламента по бюджету Елена Зырянова отмечает, что в представительных органах «оказались люди, лично заинтересованные в сохранении ЕНВД». «Судить этих людей сложно, своя рубашка всегда ближе к телу. Тем более предприниматели Гайнского района активно участвуют в проектах ТОС, инициативного бюджетирования. Вкладывают в развитие района собственные средства»,— добавляет депутат. При этом госпожа Зырянова отрицательно относится к ЕНВД. «Принципы налогообложения должны быть единообразными и прозрачными. ЕНВД — непрозрачный налог, он очень тяжело подлежит проверке. Поэтому его надо отменять. Тем более что на федеральном уровне уже принято соответствующее решение»,— поясняет депутат.

Константин Кадочников