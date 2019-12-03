Инвестиции не оправдались приговором Директора офиса банка «Открытие» в Казани отправили в колонию за присвоение 220 млн рублей

Суд в Казани приговорил к 6,5 года колонии общего режима бывшего директора офиса банка «Открытие» в Казани Олега Поляха за хищение из хранилища кредитной организации более 220 млн руб. Он подменивал купюры муляжами, вкладывая деньги в сомнительные инвестиционные инструменты. Согласно приговору, господин Полях рассчитывал заработать на них не менее 110 млн руб. Однако прогорел. «Открытие» намерено предъявить ему и его подельнику — главному кассиру офиса Наталье Степановой — гражданский иск на 18,8 млн руб. Остальной ущерб банку покрыла страховка.



Вахитовский районный суд Казани в понедельник огласил приговор 41-летнему Олегу Поляху, бывшему директору операционного офиса на Московской,2а в Казани банка «Открытие», и его бывшей подчиненной — главному кассиру 47-летней Наталье Степановой. Они признаны виновными в присвоении и растрате более 220,22 млн руб. (ч. 4 ст. 160 УК РФ), находившихся в хранилище банка. Оба вину признали. Полях получил 6 лет и 6 месяцев колонии общего режима, Степанова — два с половиной года колонии общего режима. В качестве смягчающих обстоятельств суд учел раскаяние подсудимых, наличие двух малолетних детей у Поляха и матери-инвалида — у Степановой.

Согласно приговору, c декабря 2017 года по сентябрь 2018 года Олег Полях неоднократно брал из хранилища офиса банка деньги в рублях и иностранной валюте, подменяя их «листами бумаги, имитирующими наличные денежные средства» номиналом 5 тыс. руб., $100 и €500. Причем Полях лично входил в хранилище, и Степанова в нарушение инструкций впускала его. «Всякий раз, когда он брал деньги, обещал вернуть»,— отмечается в приговоре. В итоге сумма «заимствованного» Поляхом у банка превысила 220,22 млн руб.

Средства, согласно приговору, Полях передавал «во временное пользование» неким лицам под обещание 50% прибыли, однако прогорел. «Я переоценил свои аналитические способности, вступил в отношения с ненадежным партнером. Как результат — крах моей успешной карьеры,— говорил Полях в своем последнем слове в суде.— Полагал, что смогу вернуть все деньги банку и ущерба не будет».

Он просил не лишать свободы Степанову, которая, по его утверждению, «никакие материальные блага не получала» и лишь выполняла его поручения.

Согласно приговору, сама Степанова в связи с происходившим неоднократно порывалась уволиться из банка, но Полях не подписывал ее заявления, угрожая использовать свои связи так, чтобы ее никуда не приняли на работу.

Недостача вскрылась в сентябре 2018 года в ходе внеплановой проверки, устроенной в офисе силами сотрудников головного банка. Причем, как следует из приговора, проверяющие не сразу смогли попасть в денежное хранилище — второй ключ от него оказался сломан. Между тем Полях успокаивал Степанову, что не позволит инспекторам вскрыть упакованные в полиэтиленовые пакеты муляжи денежных пачек.

Степанова была задержана с началом уголовного расследования и давала показания на Поляха: ее дело рассматривалось в особом порядке. Полях же был объявлен в розыск и был задержан лишь в июле 2019 года в городе Новороссийске Краснодарского края, откуда этапирован в Казань.

Суд признал за банком право на удовлетворение гражданского иска к осужденным.

В «Открытии» “Ъ-Казань” сказали, что намерены требовать с них в общей сложности 18,8 млн руб. Остальную часть ущерба банку покрыла страховка.

Адвокат Степановой комментировать дальнейшие действия отказалась, отметив лишь, что приговор был ожидаемым, поскольку «статья тяжкая». Адвокат Поляха Марат Хусаинов сказал “Ъ-Казань”, что решение об обжаловании будет принято после его встречи с подзащитным.

Представитель прокуратуры Артем Потапов сказал о намерении обжаловать приговор в отношении Степановой, для которой обвинение просило четыре года лишения свободы.

Полина Петрова