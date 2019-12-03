Инвестиции не оправдались приговором

Суд в Казани приговорил к 6,5 года колонии общего режима бывшего директора офиса банка «Открытие» в Казани Олега Поляха за хищение из хранилища кредитной организации более 220 млн руб. Он подменивал купюры муляжами, вкладывая деньги в сомнительные инвестиционные инструменты. Согласно приговору, господин Полях рассчитывал заработать на них не менее 110 млн руб. Однако прогорел. «Открытие» намерено предъявить ему и его подельнику — главному кассиру офиса Наталье Степановой — гражданский иск на 18,8 млн руб. Остальной ущерб банку покрыла страховка.
Вахитовский районный суд Казани в понедельник огласил приговор 41-летнему Олегу Поляху, бывшему директору операционного офиса на Московской,2а в Казани банка «Открытие», и его бывшей подчиненной — главному кассиру 47-летней Наталье Степановой. Они признаны виновными в присвоении и растрате более 220,22 млн руб. (ч. 4 ст. 160 УК РФ), находившихся в хранилище банка. Оба вину признали. Полях получил 6 лет и 6 месяцев колонии общего режима, Степанова — два с половиной года колонии общего режима. В качестве смягчающих обстоятельств суд учел раскаяние подсудимых, наличие двух малолетних детей у Поляха и матери-инвалида — у Степановой.
Согласно приговору, c декабря 2017 года по сентябрь 2018 года Олег Полях неоднократно брал из хранилища офиса банка деньги в рублях и иностранной валюте, подменяя их «листами бумаги, имитирующими наличные денежные средства» номиналом 5 тыс. руб., $100 и €500. Причем Полях лично входил в хранилище, и Степанова в нарушение инструкций впускала его. «Всякий раз, когда он брал деньги, обещал вернуть»,— отмечается в приговоре. В итоге сумма «заимствованного» Поляхом у банка превысила 220,22 млн руб.
Средства, согласно приговору, Полях передавал «во временное пользование» неким лицам под обещание 50% прибыли, однако прогорел. «Я переоценил свои аналитические способности, вступил в отношения с ненадежным партнером. Как результат — крах моей успешной карьеры,— говорил Полях в своем последнем слове в суде.— Полагал, что смогу вернуть все деньги банку и ущерба не будет».
Согласно приговору, сама Степанова в связи с происходившим неоднократно порывалась уволиться из банка, но Полях не подписывал ее заявления, угрожая использовать свои связи так, чтобы ее никуда не приняли на работу.
Недостача вскрылась в сентябре 2018 года в ходе внеплановой проверки, устроенной в офисе силами сотрудников головного банка. Причем, как следует из приговора, проверяющие не сразу смогли попасть в денежное хранилище — второй ключ от него оказался сломан. Между тем Полях успокаивал Степанову, что не позволит инспекторам вскрыть упакованные в полиэтиленовые пакеты муляжи денежных пачек.
Степанова была задержана с началом уголовного расследования и давала показания на Поляха: ее дело рассматривалось в особом порядке. Полях же был объявлен в розыск и был задержан лишь в июле 2019 года в городе Новороссийске Краснодарского края, откуда этапирован в Казань.
Суд признал за банком право на удовлетворение гражданского иска к осужденным.
Адвокат Степановой комментировать дальнейшие действия отказалась, отметив лишь, что приговор был ожидаемым, поскольку «статья тяжкая». Адвокат Поляха Марат Хусаинов сказал “Ъ-Казань”, что решение об обжаловании будет принято после его встречи с подзащитным.
Представитель прокуратуры Артем Потапов сказал о намерении обжаловать приговор в отношении Степановой, для которой обвинение просило четыре года лишения свободы.