Благоустройство кладбищ оценили на восемь лет

Арестованного весной 2017 года руководителя нижегородских кладбищ Николая Ингликова суд признал виновным в получении взятки и превышении должностных полномочий. Он установил, что смотрители носили начальнику наличные из своих теневых доходов. На эти взносы делался ремонт Бугровского кладбища. Николая Ингликова приговорили к восьми годам лишения свободы и штрафу в 6,2 млн руб. Осужденный получение взятки отрицал. Защита будет обжаловать приговор.
В Нижегородском райсуде почти пять часов зачитывали приговор бывшему гендиректору МКУ «Управление муниципальных кладбищ Нижнего Новгорода» и бывшему депутату городской думы Николаю Ингликову. Как ранее писал “Ъ-Приволжье”, он обвинялся в двух преступлениях. По данным следствия, осужденный вынудил смотрителей Бугровского кладбища Валерия Майоршина и Александра Игнатова с апреля 2017-го по март 2018 года ежемесячно передавать через посредников по 50 тыс. руб. на благоустройство кладбища. В общей сложности оба подчиненных принесли директору 600 тыс. руб. наличными в конвертах, опасаясь лишиться свои рабочих мест. Этот эпизод суд квалифицировал как превышение должностных полномочий.
Смотрителю Новосормовского кладбища Андрею Осетрову, по материалам дела, руководством была поставлена задача платить по 200 тыс. руб. ежемесячно (официальная зарплата смотрителей составляла 12-14 тыс. руб.). Тот сначала передавал по 100 тыс., а потом решил сдать своего начальника. Николая Ингликова сотрудники ФСБ задержали с поличным 27 марта 2017 года при передаче ему в машине очередного взноса. В общей сложности смотритель передал частями осужденному 620 тыс. руб., чтобы руководство оставило его на Новосормовском кладбище и не переводило на другие малодоходные погосты (с сотрудниками директор МКУ заключал допсоглашения к трудовым договорам, предусматривающие ротацию). Деньги, полученные от Андрея Осетрова, следствие инкриминировало как крупную взятку. В судебном процессе обвиняемый категорически ее отрицал, говоря, что и эти деньги были до копейки потрачены на нужды кладбищ, а себе лично он ничего не брал.
В своем последнем слове Николай Ингликов напомнил, что, заступив на пост директора муниципальных кладбищ, он столкнулся с огромным недофинансированием МКУ из городского бюджета. В администрации Нижнего Новгорода ему рекомендовали искать деньги самостоятельно и привлекать спонсоров.
«На кладбищах всегда были и будут дополнительные доходы. Об этом знает и городская администрация, и полиция, и прокуратура. Я искал спонсоров, чтобы доказать эффективность своей работы. Людям все равно, на какие деньги спилены деревья и восстановлены постаменты. Многое было сделано без бюджетных денег, и этим я гордился. На муниципальной должности я не был заинтересован во взятках»,— рассказал подсудимый.
Он раскаялся, извинялся перед бывшими подчиненными и попросил суд учесть его возраст и заслуги перед городом: «Хочу работать, быть полезным и помогать людям». Николай Ингликов рассчитывал, что суд переквалифицирует взятку на превышение полномочий и накажет его условным сроком, учитывая отбытые в СИЗО год и восемь месяцев.
Однако суд квалифицировал переданные от смотрителя Осетрова наличные как должностную взятку за сохранение рабочего места, а последующие траты на ремонтно-строительные работы — как «способ распоряжения полученной взяткой». С учетом тяжкого коррупционного обвинения Николая Ингликова приговорили к восьми годам заключения в колонии строгого режима. Также бывшему депутату назначили штраф в размере 6,2 млн руб. Чтобы осужденный его уплатил, суд наложил арест на три десятка объектов недвижимости Николая Ингликова: помещения, здания и земельные участки в Карелии и различных районах Нижегородской области. «Чего он с нас-то, работяг, деньги собирал? Нашел меценатов, чтобы выслужиться перед администрацией... Ему было достаточно продать одну из своих многочисленных квартир, чтобы благоустроить кладбище на свои»,— отметил в разговоре с “Ъ-Приволжье” один из бывших подчиненных осужденного. Защита Николая Ингликова будет обжаловать обвинительный приговор с квалификацией взятки.