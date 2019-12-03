Благоустройство кладбищ оценили на восемь лет Николая Ингликова приговорили к колонии за взятку и поборы с подчиненных

Арестованного весной 2017 года руководителя нижегородских кладбищ Николая Ингликова суд признал виновным в получении взятки и превышении должностных полномочий. Он установил, что смотрители носили начальнику наличные из своих теневых доходов. На эти взносы делался ремонт Бугровского кладбища. Николая Ингликова приговорили к восьми годам лишения свободы и штрафу в 6,2 млн руб. Осужденный получение взятки отрицал. Защита будет обжаловать приговор.



В Нижегородском райсуде почти пять часов зачитывали приговор бывшему гендиректору МКУ «Управление муниципальных кладбищ Нижнего Новгорода» и бывшему депутату городской думы Николаю Ингликову. Как ранее писал “Ъ-Приволжье”, он обвинялся в двух преступлениях. По данным следствия, осужденный вынудил смотрителей Бугровского кладбища Валерия Майоршина и Александра Игнатова с апреля 2017-го по март 2018 года ежемесячно передавать через посредников по 50 тыс. руб. на благоустройство кладбища. В общей сложности оба подчиненных принесли директору 600 тыс. руб. наличными в конвертах, опасаясь лишиться свои рабочих мест. Этот эпизод суд квалифицировал как превышение должностных ­полномочий.

Смотрителю Новосормовского кладбища Андрею Осетрову, по материалам дела, руководством была поставлена задача платить по 200 тыс. руб. ежемесячно (официальная зарплата смотрителей составляла 12-14 тыс. руб.). Тот сначала передавал по 100 тыс., а потом решил сдать своего начальника. Николая Ингликова сотрудники ФСБ задержали с поличным 27 марта 2017 года при передаче ему в машине очередного взноса. В общей сложности смотритель передал частями осужденному 620 тыс. руб., чтобы руководство оставило его на Новосормовском кладбище и не переводило на другие малодоходные погосты (с сотрудниками директор МКУ заключал допсоглашения к трудовым договорам, предусматривающие ротацию). Деньги, полученные от Андрея Осетрова, следствие инкриминировало как крупную взятку. В судебном процессе обвиняемый категорически ее отрицал, говоря, что и эти деньги были до копейки потрачены на нужды кладбищ, а себе лично он ничего не брал.

В своем последнем слове Николай Ингликов напомнил, что, заступив на пост директора муниципальных кладбищ, он столкнулся с огромным недофинансированием МКУ из городского бюджета. В администрации Нижнего Новгорода ему рекомендовали искать деньги самостоятельно и привлекать спонсоров.

«На кладбищах всегда были и будут дополнительные доходы. Об этом знает и городская администрация, и полиция, и прокуратура. Я искал спонсоров, чтобы доказать эффективность своей работы. Людям все равно, на какие деньги спилены деревья и восстановлены постаменты. Многое было сделано без бюджетных денег, и этим я гордился. На муниципальной должности я не был заинтересован во взятках»,— рассказал подсудимый.

Он раскаялся, извинялся перед бывшими подчиненными и попросил суд учесть его возраст и заслуги перед городом: «Хочу работать, быть полезным и помогать людям». Николай Ингликов рассчитывал, что суд переквалифицирует взятку на превышение полномочий и накажет его условным сроком, учитывая отбытые в СИЗО год и восемь месяцев.

Однако суд квалифицировал переданные от смотрителя Осетрова наличные как должностную взятку за сохранение рабочего места, а последующие траты на ремонтно-строительные работы — как «способ распоряжения полученной взяткой». С учетом тяжкого коррупционного обвинения Николая Ингликова приговорили к восьми годам заключения в колонии строгого режима. Также бывшему депутату назначили штраф в размере 6,2 млн руб. Чтобы осужденный его уплатил, суд наложил арест на три десятка объектов недвижимости Николая Ингликова: помещения, здания и земельные участки в Карелии и различных районах Нижегородской области. «Чего он с нас-то, работяг, деньги собирал? Нашел меценатов, чтобы выслужиться перед администрацией... Ему было достаточно продать одну из своих многочисленных квартир, чтобы благоустроить кладбище на свои»,— отметил в разговоре с “Ъ-Приволжье” один из бывших подчиненных осужденного. Защита Николая Ингликова будет обжаловать обвинительный приговор с квалификацией взятки.

Иван Сергеев