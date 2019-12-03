По большому эскроу-счету жить негде

Система эскроу-счетов пока негативно отражается на уральском рынке недвижимости. В министерстве строительства Свердловской области признали, что из-за нововведений становятся невыполнимыми показатели, заложенные в нацпроекте «Жилье и городская среда» на 2020 год. В регионе не зарегистрировано ни одного эскроу-счета для строительства жилья за пределами Екатеринбурга. По мнению экспертов, стимулировать рынок может снижение ипотечной ставки и увеличение продаж за счет ипотеки.



По данным министерства строительства Свердловской области, сейчас в регионе введено 1,4 млн кв. м жилья, что на 12% больше показателей аналогичного периода 2018 года. «Из них 636 тыс. кв. м (+11% к аналогичному периоду 2018 года) построили юридические лица, еще 751 тыс. кв. м (+14%) возвели индивидуальные застройщики»,— уточнил на пресс-конференции региональный министр строительства Михаил Волков. Он полагает, что в текущем году Свердловская область достигнет показателей, заложенных в нацпроекте «Жилье и городская среда» в 2,4 млн кв. м, однако в следующем году регион не выполнит план.

«Сегодняшние показатели — результат работы за предыдущие два–три года. Теперь мы находимся в сложной ситуации, потому что некоторые объекты начали строить только в этом году. Ожидается, что в 2020 году дефицит составит 150–200 тыс. кв. м, в то время как плановый показатель должен составить 2,7 млн кв. м»,— пояснил господин Волков. Он уточнил, что возможное изменение целевых показателей по нацпроекту обсуждается Минстроем, правительством и Счетной палатой РФ, окончательное решение будет принято после отчетов региональных министерств по вводу жилья в 2019 году. Господин Волков полагает, что будут изменены показатели на 2020 и 2021 годы. Сейчас по нацпроекту планируется ввести порядка 2,7 млн кв. м и более 2,5 млн кв. м соответственно.

По мнению министра, на строительный рынок «серьезный отпечаток наложила реформа по переходу на эскроу-счета». Напомним, с 1 июля строительство с долевым участием перешло в формат проектного финансирования. Для возведения объекта застройщики должны открыть в банке эскроу-счет, на который покупатели переведут деньги. Компания получит средства только после ввода объекта, до этого момента она может использовать свои средства или взять кредит в банке по специальным процентным ставкам.

Участники рынка сообщают, что введение эскроу-счетов может привести к «сворачиванию строительства в муниципалитетах Свердловской области». «Относительно других регионов в нашей области ситуация выглядит выдающейся: у нас большие объемы строящегося жилья, нет прогнозов по банкротству застройщиков. Однако все это касается Екатеринбурга, в котором стабильно работают 20 крупных строительных компаний. За три квартала банки одобрили 37–39% заявок застройщиков на открытие эскроу-счетов, однако среди них не было ни одного обращения на финансирование проекта в муниципалитетах региона»,— сообщил президент СРО «Ассоциация строителей Урала» Вячеслав Трапезников. Он полагает, что для решения проблемы необходимы «оперативные решения федеральных властей».

По данным Центробанка на 28 октября, в Свердловской области открыты 932 эскроу-счета на 2,2 млрд руб. За этот период застройщики заключили с банками 20 кредитных договоров на сумму 12 млрд руб.

Господин Волков отметил, что положительную динамику на строительном рынке может создать увеличение продаж за счет ипотеки. В этом году эксперты отмечают сокращение количества сделок, однако не исключают, что в следующем году ипотека снова привлечет потребителей процентными ставками. «За девять месяцев банки заключили более 30 тыс. ипотечных договоров, что составляет 84% аналогичного периода 2018 года. Общая сумма упала на 10% и составила 60,6 млрд руб. Это связано с повышением ключевой ставки Центробанка до 7,75%, которая повлияла на рост ипотечной ставки»,— сообщил заместитель председателя Уральского банковского союза Евгений Болотин. По его прогнозам, в 2020 году ипотечная ставка снизится до 7–8%. По данным Уральской палаты недвижимости (УПН), сейчас средняя ставка составляет 9,5% годовых, средний срок кредитования достиг 18 лет, а сумма составила 2,2 млн руб.

Дарья Соколова