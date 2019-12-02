Сбербанк решил найти бизнес-таланты за партой: совместно с департаментом образования Москвы и при участии международной компании Global Venture Alliance он запустил акселератор Sber Z для учеников столичных школ с 8 по 11 классы. Программа позволит им пройти весь предпринимательский цикл – от генерации идеи до запуска проекта. Акселератор призван показать, что успешными бизнесменами могут быть не только взрослые, заявил президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф: «Самое главное — поддержать уверенность ребят в том, что они могут быть очень успешными предпринимателями, и возраст тому не помеха. Sber Z, или акселератор для школьников, стимулирует как раз предпринимательскую активность. Мы стараемся сюда привести самых продвинутых людей от бизнеса, науки, искусства для того, чтобы ребятам дать возможность поучаствовать в этом конкурсе, победить и укрепиться в убеждении, что предпринимательство — это здорово, очень интересно, вдохновить их на последующие шаги, и что, наверное, самый главный человек в нашей стране — это предприниматель. Одна из главных задач проекта — донести это до максимального количество школьников. Дети значительно более креативные, чем взрослые, и начинают конкурировать со студентами. Более того, в ряде случаев школьники выигрывают у студентов. И я уверен, что если мы создадим такую культуру в школах, то мы будем удивлены тому, что детские стартапы могут быть значительно более продвинутыми и интересными, чем то, что делают взрослые предприниматели» Пилотный проект школьного акселератора Сбербанка завершится в начале апреля следующего года — в этот день старшеклассники представят свои бизнес-проекты сверстникам, менторам и возможным инвесторам.

«Аэрофлот» с понедельника перестал предупреждать пассажиров о начале посадки на рейс через SMS-рассылку. Теперь клиенты будут получать уведомления только в случае задержки, переноса или отмены рейса, говорится в сообщении перевозчика.

«Билайн» впервые протестировал технологии 5G в медицине. В режиме онлайн было проведено две операции с удаленной консультацией. Хирурги работали в режиме консилиума. Для обеспечения онлайн-трансляции впервые применялись технологии 5G. Как сообщил гендиректор «ВымпелКома» Василь Лацанич, в Москве идет масштабная модернизации сети «Билайн», в результате которой уже возросла ее емкость и увеличилась площадь непрерывного покрытия. При более чем двукратном росте трафика в сети LTE Билайн скорости доступа в интернет выросли в два-три раза. Обновленная сеть готовится к развертыванию 5G.