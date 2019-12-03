Тайное может стать поименным

Поправки в регламент заксобрания Иркутской области, устанавливающие процедуру поименного голосования по всем решениям, будут рассматриваться на сессии 4 декабря. Авторы инициативы — группа депутатов от фракции КПРФ — внесли ее в заксобрание еще в мае. Профильный комитет вчера не смог вынести решение, рекомендовать ли сессии принять изменения в регламент работы парламента, так как голоса депутатов разделились поровну. Если инициатива будет принята, после голосования по каждому вопросу информация о том, как депутаты голосовали, будет появляться на экранах в зале и затем храниться в системе «Электронный парламент».

Вчера на заседании комитета законодательного собрания по законодательству о госстроительстве области и местном самоуправлении рассматривались поправки в регламент заксобрания, внесенные группой депутатов от КПРФ еще в мае. Они предусматривают переход работы регионального парламента на поименное голосование по всем вопросам, а также перенос выступлений представителей депутатских фракций по актуальным социально-экономическим и политическим вопросам в начало заседаний сессии, сейчас такие выступления относятся к категории «Разное» и рассматриваются в конце сессии.

Юрист правового управления заксобрания Алексей Петров заявил, что к проекту постановления не была приложена пояснительная записка, в которой бы указывалось, для чего это нужно. «Тот подход, который действует сейчас, самый оптимальный с точки зрения обеспечения нормальных условий для осуществления депутатской деятельности», — сказал господин Петров. Он также сообщил, что норма поименного голосования раньше была в регламенте, но потом ее исключили.

Полномочный представитель губернатора в заксобрании Роман Буянов сказал, что поддерживает поправки в части переноса вопросов из раздела «Разное» на утро, мотивируя это тем, что зачастую обсуждения происходят уже за пределами рабочего дня и представители исполнительной власти не всегда могут дать ответы на вопросы. «Если мы перенесем общественно-политические вопросы в первую часть заседаний, то рискуем никогда не перейти ко второй части»,— прервал его председатель комитета по МСУ Виктор Побойкин («Единая Россия»). По вопросу открытого голосования господин Побойкин заявил, что не поддерживает его. «Лично мне скрывать нечего, но я абсолютно уверен, что открытое голосование — это форма давления исполнительной власти на решение депутатов, ведь многие из них находятся в той или иной административной зависимости от нее», — сказал он. Господин Побойкин добавил, что никто не мешает депутату публично заявить, как он голосовал по тому или иному вопросу.

Депутат Антон Романов (КПРФ) настаивал, что раздел «Разное» нужно перенести на утро, чтобы вызывать общественный резонанс. По его словам, к концу заседания на сессии нет не только представителей исполнительной власти, депутатов Госдумы и сенаторов, но и СМИ. «Если на депутата оказали давление финансово-промышленные группы, коллеги по фракции, исполнительная власть или соседи по квартире, и депутат прогнулся под этим давлением, то об этом должны знать его избиратели, которые наделили его полномочиями представлять их интересы»,— выразил свое отношение к вопросу открытого голосования господин Романов. По его мнению, тому, «кто опасается давления, не надо идти в депутаты». «А главное, чтобы избиратели не избирали таких в депутаты»,— добавил он. Также господин Романов заявил, что не доверяет программно-аппаратному комплексу, который «может посчитать голоса депутатов по своему усмотрению». «Да мы запудрили уже мозги избирателям своими политическими разборками, а вы хотите еще на сессии с утра устраивать политический пиар»,— не выдержала глава комиссии по регламенту и депутатской этике Лариса Егорова («Справедливая Россия»). По ее мнению, открытое голосование нужно, чтобы «установить контроль над теми, кто сюда пришел».

Комитет не смог определиться, рекомендовать ли сессии принять поправки в регламент. «За» проголосовали четыре депутата, столько же были против. «Главное, что вопрос внесли на сессию и там он будет рассмотрен»,— сказал „Ъ“ Антон Романов. «При переходе на поименное голосование на экране в зале заседания будут транслироваться фамилии депутатов с указанием фракции и результатов голосования каждого депутата. И эта информация будет храниться в открытом доступе в системе „Электронный парламент“», — сказал „Ъ“ Роман Буянов. Он добавил, что сейчас поименное голосование по определенным вопросам может затребовать треть депутатского корпуса. Поправки подразумевают открытое голосование по всем вопросам, за исключением тех, которые, в соответствии с регламентом, отнесены к тайному голосованию.

Очередная сессия законодательного собрания пройдет 4 декабря.

Екатерина Еременко