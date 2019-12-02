Телерадиокомпания «Мир» получила радиочастоту в Екатеринбурге

Федеральная конкурсная комиссия по телерадиовещанию определила победителей конкурса на наземное эфирное вещание. В частности, частоту 97,9 МГц в Екатеринбурге получит ЗАО «МТРК Мир» (концепция вещания — «свободная»), говорится на сайте Роскомнадзора. Межгосударственная телерадиокомпания «Мир» была создана в 1992 году с целью освещения политического, экономического и гуманитарного сотрудничества стран СНГ. В нее входит одноименная радиостанция.

Кроме того, победителем конкурса на частоту 94,2 МГц в Екатеринбурге признано ООО «Центр новых технологий» (концепция вещания — «свободная»). По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Центр новых технологий» входит в холдинг «Европейская медиагруппа» (радиостанции «Европа плюс», «Новое радио», «Дорожное радио», «Ретро ФМ» и другие), который принадлежит топ-менеджеру УГМК Игорю Кудряшкину.

Николай Яблонский