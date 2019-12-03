Отца арестовали за убийство сына

Ленинский райсуд Екатеринбурга арестовал Ивана Казанцева и Земфиру Гайнуллину, которым предъявлены обвинения в убийстве девятилетнего ребенка. Его тело на прошлой неделе нашли в одном из парков Екатеринбурга. По предварительным данным, мужчина бил своего сына плеткой, а чтобы тот не кричал, засунул ему в рот кляп. Мальчик задохнулся. Как предполагают следователи, родители тогда обратились к Земфире Гайнуллиной, главе религиозного движения, сторонники которого называли себя «учениками Христа», с просьбой оживить ребенка. Когда этого не удалось сделать, родители вынесли тело в лес и закопали.



По предварительной информации, ребенок был убит в начале ноября. Известно об этом стало только на прошлой неделе: вечером 27 ноября на телефонную линию дежурной части «Ребенок в опасности» поступило сообщение о том, что в Юго-Западном лесопарке находится тело девятилетнего мальчика с признаками криминальной смерти.

О преступлении по телефону сообщила жительница Белоруссии. «Мать ребенка родом из Белоруссии. В России она находилась незаконно, после административного правонарушения она была выслана в Белоруссию. Там она рассказала своей родственнице о том, что сын умер, а его тело она с мужем закопала. Услышав это, женщина сообщила в правоохранительные органы города»,— объяснил собеседник “Ъ-Урал” в правоохранительных органах.

В СКР эту информацию подтвердили. «По результатам выезда на место происшествия было обнаружено тело мальчика, сокрытое в земле и завернутое в простыню. Причиной смерти ребенка явилась механическая асфиксия от закрытия дыхательных путей», говорится в сообщении СКР. Собеседники “Ъ-Урал” в правоохранительных органах рассказали, что родители мальчика глубоко религиозные люди, ребенка воспитывали ударами плетки. А чтобы его крики не было слышно, отец, как считают следователи, заткнул рот кляпом, ребенок задохнулся.

«Чтобы оживить мальчика, родители позвали Земфиру Гайнуллину, которая называет себя “учеником Христа”, считает себя избранной, ездит по стране с проповедями. Особо религиозным в семье был Казанцев, отец которого тоже состоял в одной из сект. После определенных ритуалов родители поняли, что ребенок умер, замотали тело в простыню и вынесли его в лесопарковую зону»,— рассказал собеседник. После того как тело ребенка нашли, Казанцев сбежал из города, его задержали в Уфе в пятницу, 29 ноября.

Глава пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых рассказал, что раскрытие преступления находилось на личном контроле начальника ГУ МВД по Свердловской области Александра Мешкова. «В Уфу выезжала наиболее подготовленная группа сыщиков уголовного розыска, а также их коллеги из ФСБ и СКР. Существенную помощь екатеринбургским силовикам оказали представители МВД Республики Башкортостан. Именно здесь на железнодорожном вокзале и был задержан подозреваемый, отец погибшего ребенка. Гражданин намеревался скрыться в другом регионе»,— отметил полковник Горелых.

Ивану Казанцеву предъявлено обвинение по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), Земфире Гайнуллиной — по ст. 33 УК РФ, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (соучастие в убийстве). В СИЗО они останутся до 26 января 2020 года. По версии следователей, отец убил ребенка из «возникшей личной неприязни». Иван Казанцев на заседании суда заявил, что доверяет только Иисусу Христу, а «суду и людям не доверяет».

Предположительно в семье есть еще ребенок. Мать ребенка Анна сейчас находится в Екатеринбурге, она проходит по делу как свидетель. По данным СКР, она самостоятельно явилась к следователю на допрос.

Татьяна Дрогаева