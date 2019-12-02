Граждане расписали планы на зиму

Россияне предпочитают зимовать в Таиланде, Вьетнаме и Испании. Именно по этим направлениям люди чаще всего бронировали билеты с вылетом в декабре и возвращением в феврале-марте. Рейтинг стран составил турсервис Biletix.ru. В десятку также вошли США, Индонезия, Израиль и Франция.

Причем в прошлом году путешественники из России выбирали для зимовки другие страны, рассказал пиар-менеджер Biletix.ru Григорий Луговой: «За год список значительно изменился. В 2018-м лидерами рейтинга были Таиланд, Индонезия, Армения, Турция и Арабские Эмираты. Наши граждане едут зимовать не только за границу, но и в Россию. Среди самых популярных внутренних направлений — Санкт-Петербург, Калининград, Симферополь, Минеральные Воды и Сочи».

Таиланд не первый год возглавляет список зарубежных направлений на зимовку. И это неудивительно, говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин. По его словам, Азию выбирают из-за комфортного и недорогого жилья: «При выборе стран для зимних поездок лидирует Юго-Восточная Азия. Несмотря на долгий перелет и высокие цены на билеты, туристы выбирают страны, прежде всего, по принципу комфортности среды и доступности жилья. Бывают случаи, когда люди, сдавая квартиры в городах, спокойно зимуют на эти деньги в другой стране. Кроме того, многие уже обзавелись своим жильем. Те, кто планирует такие долгие путешествия, конечно же, смотрят на бюджет и возможности продолжения работы дистанционно. В Испании для этого есть все возможности».

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По данным Biletix.ru, женщины отправляются в путешествие на всю зиму чаще мужчин. Среди тех, кто зимует за границей, больше всего москвичей.

Илья Сизов