На Кубани возбудили уголовное дело по факту загрязнения земли

Правоохранительные органы Абинского района возбудили по материалам районной прокуратуры уголовное дело по статье «Порча земли» (ч. 1 ст. 254 УК РФ). Прокурорские работники с привлечением специалистов Росприроднадзора и Роспотребнадзора установили, что в Абинске на земельном участке площадью свыше 16 тыс. кв. м размещены потенциально опасные химические и биологические отходы.

Как сообщили в краевой прокуратуре, в ходе обследования данной территории было обнаружено загрязнение почвы различными веществами. Ущерб окружающей среде составил свыше 180 тыс. руб. Санкции статьи по возбужденному уголовному делу предусматривают штраф в размере до 200 тыс. руб. или в размере заработной платы виновного за период до 18 месяцев. Максимальное наказание – до двух лет исправительных работ.

Василий Хитрых