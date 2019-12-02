Кубанские депутаты одобрили пакет федеральных законов по улучшению инвестклимата

В Законодательном собрании Краснодарского края прошли парламентские слушания по обсуждению пакета федеральных законов, направленных на поддержку и поощрение инвестиционной деятельности. Разработчиком документов выступает правительство Российской Федерации.

Как сообщил вице-спикер ЗСК, председатель комитета по вопросам промышленности, инвестиций, предпринимательства, связи, потребительского и финансового рынков, внешнеэкономической деятельности Сергей Алтухов, в представленных законопроектах вводятся понятия общего и проектного инвестиционных режимов. Общий – предусматривает отсрочку вступления в силу нормативных правовых актов, ухудшающих условия инвестиционной деятельности. Проектный – предусматривает реализацию новых крупных инвестпроектов и вложение значительных объемов собственных инвестиций. При этом для лиц, заключивших соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), гарантируется неизменность налоговых условий, условий технического регулирования, лицензирования, землепользования и застройки территорий, административных процедур в строительстве. Проектом предусмотрены новые полномочия субъектов. В частности, установлен порядок проведения финансовым органом региона финансово-инвестиционного аудита.

Председатель комитета ЗСК по финансово-бюджетной, налоговой и экономической политике Николай Кравченко отметил, что документы подготовлены в целях создания благоприятных условий для инвесторов и обеспечения государственной поддержки их деятельности.

«Вопрос об улучшении инвестиционного климата Кубани является для нас одним из приоритетных. В этой связи принятие обозначенных федеральных законов придаст новый импульс развитию инвестиционной деятельности и повышению инвестиционной привлекательности, в том числе и нашего края», - резюмировал спикер ЗСК Юрий Бурлачко.

Василий Хитрых