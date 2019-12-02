В Ижевске «лучший по профессии» полицейский получил срок за подброс наркотиков

Бывшего заместителя начальника отдела полиции №4 УМВД России по Ижевску Станислава Сабира признали виновным в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ), фальсификации результатов оперативно-разыскной деятельности (ст. 303 УК РФ) и незаконном хранение наркотических средств в крупном размере (ст. 228 УК РФ), сообщает региональное управление ФСБ. Сабира приговорили к лишению свободы на шесть лет и девять месяцев с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на два года и три месяца.

В 2007 году Станислав Сабир победил в городском конкурсе «Лучший по профессии», который проводился среди сотрудников уголовного розыска ОВД Ижевска и оперативно-разыскных частей криминальной милиции МВД по Удмуртии.

Суд установил, что в феврале 2016 года бывший полицейский сфальсифицировал результаты оперативно-разыскных мероприятий в отношении 52-летнего мужчины. Для этого он привлек молодого человека, который забрал из тайника незаконно хранимый подсудимым наркотик и выдал его полицейским как якобы приобретенный у обозначенного мужчины. Кроме того, Станислав Сабир поместил в одежду задержанного гражданина марихуану для подтверждения его причастности к незаконному обороту наркотиков. По сфальсифицированным материалам возбудили уголовное дело. Невиновного мужчину заключили под стражу. Уголовное преследование в отношении гражданина продолжалось девять месяцев. Как сообщили в пресс-службе МВД по Удмуртии, 6 октября 2016 года полицейский был уволен за совершение проступка, порочащего честь сотрудника внутренних дел.

Мансур Хузяхметов, Ижевск