Всё как мы любим

В регионе озера Сайма подготовили праздничные мероприятия к Рождеству и Новому году для туристов из Санкт-Петербурга. Надо сказать, финны неплохо изучили «культурные потребности россиян»: «Лебединое озеро», «Щелкунчик и девочка», глинтвейн и цыгане.

Уже ставшая традиционной встреча Деда Мороза и Йоулупукки состоится 18 декабря: на российско-финской границе они обменяются подарками и отправятся в Лаппеэнранту, где примут участие в рождественской программе на площади Марии (Marianaukio).

Лаппеэнранта

Рождественская ярмарка на площади Марии стартует 7 декабря и продлится по 22 декабря. По будням она работает с 11 до 18 часов, по субботам и воскресеньям — с 11 до 17 часов. По выходным предусмотрена разнообразная программа для всей семьи, будут выступать финские и российские детские коллективы. Здесь можно будет встретить и других традиционных зимних персонажей, например, Снегурочку и Зимушку-Зиму. А еще, особо подчеркивает координатор туристско-информационного центра города Лаппеэнранта Алла Ниеми, будут продавать глинтвейн.

С 10 декабря по 5 января гостей ждут в одном из старейших сохранившихся деревянных зданий в Лаппеэнранте — доме-музее семьи Волкофф. Рождество здесь празднуют, как в семье купца Ивана Волкова: в столовой наряжают елку, достающую до потолка, некоторым игрушкам — более 100 лет (в конце XIX века их привезла из Санкт-Петербурга невестка Ивана Волкова Мария Чванова). На столе красуется праздничный кофейный сервиз. Рождественские цветы, яблоки и орехи наполняют дом своими ароматами. В музейной лавке Волкофф можно купить рождественские украшения и подарки для детей и взрослых. Со 2 по 5 января в музее организуют экскурсии на русском языке с экскурсоводом.

«Лаппеэнранта в этом году отмечает 370-летие, это древний город,— рассказывает директор по маркетингу и туризму Лаппеэнранты Мирка Рахман.— Для христианской культуры Рождество — это один из самых главных праздников дружбы, любви, щедрости».

Традиционная Рождественская ярмарка в Крепости пройдет 14 и 15 декабря: на площади Катарины с 10 до 16 часов будут продаваться рождественские товары, выпечка и местные деликатесы. А если приехать на день раньше — все музеи на территории Крепости можно посетить бесплатно: 13 декабря — музейная пятница.

В этом году на территории крепости открыл свои двери центр по изучению природы озера Сайма. Здесь проводятся выставки, интерактивные демонстрации, для посетителей центра также предлагается симуляторы виртуальной реальности. До конца года (с 10 до 16 часов со среды по пятницу, с 10 до 17 часов по выходным) можно посмотреть поп-ап выставку, рассказывающую о проекте спасения сайменской нерпы.

Встречать Новый год в Лаппеэнранте (опять-таки традиционно) предлагают в порту: 31 декабря на Портовой площади 19 до 20 часов будет программа для семей с детьми, для взрослых программа продолжится в 23:45 и завершится праздничным салютом.

Кроме того, уже с начала декабря в парке Atreenalin можно покататься на собачьих упряжках. «Если не будет снега, катание будет на колесных тележках и только по выходным,— поясняет Алла Ниеми.— А когда снежный покров достигнет 10 сантиметров, катание будет в санях со среды по воскресенье с 11 до 16 часов. Можно будет также заранее забронировать поездку в парк с возможностью трансфера из Лаппеэнранты».

Иматра

«Снега нет, но вы держитесь»,— так можно выразить и настроение директора по развитию туризма Иматры Екатерины Вехвиляйнен, когда она рассказывает о предстоящих развлечениях. Так, «Лыжня первого снега» в регионе уже открыта, но снега мало — и она недотягивает до задуманной длины. Впрочем, того, что есть (3 км хорошего покрытия), вполне достаточно и для уже опробовавших лыжню профессионалов, и для любителей.

В карельском крестьянском доме XIX века Hiljan Piha с 12 по 15 декабря будет открыта «Рождественская страна» — ярмарка ремесел с воркшопами и мастер-классами.

Проводы старого года в Иматре начнутся на площади Инкеринаукио (Inkerinaukio) 31 декабря в 19:30, после официального приветствия от имени города гостей ожидает праздничная программа и салют (в 20:00).

Первого января в 14:00 пройдет Новогоднее шоу порогов Иматранкоски — и тут тоже многое зависит от погоды: если накануне будет сильный мороз, то затворы плотины не откроются. Но свет и музыка обязательно будут: во время шоу в первый день нового года прозвучит фрагмент из сюиты «Карелия» Яна Сибелиуса (Alla marcia).

Погода никак не повлияет и на еще одну традицию: первого (17:00) и второго (14:00 и 18:30) января в Доме культуры «Вирта» покажут «Лебединое озеро» Санкт-Петербургского театра балета Константина Тачкина.

А 4 января с 11 до 13 на центральной пешеходной улице Иматры Koskenparras (Коскенпаррас) пройдет праздник для всей семьи: хороводы, концерты, катание на пони, выступление детских коллективов города.

В январе также должны начаться традиционные концерты SounDome — если погода позволит соорудить изо льда Вуоксы просторное иглу и ледяные музыкальные инструменты.

Савонлинна

«Мы наконец поняли, чего не хватает россиянам, которые приезжают в Савонлинну,— признается специалист по связям с Россией города Савонлинна Яна Консти.— У нас есть лыжи, но нет культурной программы». Вернее, не было — до прошлого года. Год 2019-й начался с трехдневного фестиваля, название которого, по словам Яны, неплохо говорящей по-русски, переводится как «Культура без печали». Человек, для которого русский является родным, в данном случае сказал бы, наверное, «без скуки», «нескучный».

В 2020-м фестиваль будет длиться в два раза дольше. Площадкой для него станет культурный центр Savonlinnan Kulttuurikellari, где в четверг, 2 января, пройдет джазовый концерт Astro Can Caravan. В пятницу, 3 января, здесь же состоится вечерний концертный бал. А в субботу, 4-го,— представления «Волшебная ночь. Щелкунчик и девочка» (песочная анимация) — как ни парадоксально, дневные (13:00 и 16:00).

В воскресенье, 5 января, в Savonlinnasali в 15:00 пройдет благотворительный концерт хоров Савонлиннского края, а в ресторане Wanha Kasino в 19:00 — концерт Кайсы Макконен (сопрано) и Лизы Ивлевой (фортепиано).

Днем 6 января (13:00) в Savonlinnasali можно будет ознакомиться с японской культурой. В уходящем году отмечается 100-летие установления дипломатических отношений между Финляндией и Японией, и именно этому посвящен спектакль для всей семьи (от четырех лет) «Благодарный журавль». Там же в 16:00 состоится оперный гала-концерт, который даст официальный старт другому фестивалю — Opera Festival, посвященному 100-летию Карелии. А в Kulttuurikellari вечером (19:00) 6 января пройдет концерт в честь релиза альбома «Emmi U?s Wings Quintet».

«Нескучный» фестиваль завершится представлением театра цыганского танца и песни «Шатрица» в Kulttuurikellari (вторник, 7 января, 19:00).

Кроме того, здесь можно посетить замок Олавинлинна (экскурсии на русском языке по предварительному заказу, переодевания в исторические костюмы), переехавший на время капремонта Региональный краеведческий музей (новый адрес — Tottinkatu 6a), Музей леса Финляндии «Лусто» в поселке Пунхакарью (Punkaharju, 27 км от Савонлинны).

Любители активного отдыха могут в том же Пунхакарью покататься на коньках или лыжах (или просто совершить пешую прогулку — не зря же регион озера Сайма называют Purest Finland). Протяженные лыжные и конькобежные трассы оборудованы в разных центрах отдыха. В этом регионе находится и самая длинная конькобежная трасса в Финляндии — 30 км, она соединяет Орави и Ярвисюдан, проходит по территории Национального парка и озеру Сайма.

Миккели

Новогодняя ярмарка на рыночной площади города Миккели уже открылась и продлится по 23 декабря: праздничные украшения, сувениры, изделия ручной работы, всевозможные сладости и угощения. До 23 декабря работает и Рождественский дворик в старинной усадьбе Тертти — во дворе поместья зажигают тысячи огней, в ресторане (который в период Рождества работает ежедневно) готовят более 50 местных деликатесов, в Рождественском зале «танцуют» снежинки, а в магазине огромный выбор новогодних сувениров и угощений. Поклонникам гастрономического туризма будет интересно заглянуть на винодельню в Оллинмяки: продегустировать ягодные вина, насладиться местными деликатесами, ознакомиться с производством и купить что-нибудь к праздничному столу. Ну а если говорить о культпоходах, то кроме Художественного музея и галерей, где регулярно обновляются экспозиции, в Миккели есть музей, посвященный истории города и крестьянского быта, а также музей пехоты в стенах старой казармы — только работают они не каждый день, расписание стоит узнать заранее. Кроме того, снова открыт для публики обновленный музей Главной ставки маршала Маннергейма: экспозиции рассказывают об истории операций в самой штаб-квартире, а также, используя современные технологии, иллюстрируют важные события войны и гражданскую жизнь тех лет. «Война и мир» станет названием нового центра, который откроется в музее в 2021 году, сообщил координатор проекта Lake Saimaa Марко Рябков.

Варкаус

Варкаус — не самый известный город Финляндии, и немногие знают, что летом там проводятся соревнования по метанию табуретки для дойки коров. Впрочем, и зимой тоже есть чем заняться.

Географически город расположен на перешейке озерной системы Сайма. Кроме того, через весь Варкаус проходит канал, который был прорыт для распределения талых вод и предотвращения наводнений в период весенней оттепели. Водная поверхность Варкауса составляет 139 кв. км, и (опять же, когда позволяет погода) на городских озерах обустраивают площадки для катания на коньках.

В Варкаусе есть и свои достопримечательности, главной из которых, пожалуй, можно назвать Музей механической музыки, где «поют» самые неожиданные предметы. В путеводителях он упоминается в первой десятке объектов, обязательных для посещения в Финляндии. Некоторое время музей был закрыт, и вообще обычно с 15 декабря он не работает — но обещают, что в этом году все будет иначе. А еще здесь есть кафе и магазин Kinkamon Aalto: знаменитый архитектор Алвар Аалто начинал как конструктор мельниц Варкауса в середине 1930-х годов, позже разрабатывал промышленные объекты и жилые дома. И, хотя его построек в городе не сохранилось, влияние чувствуется, да и жители его не забывают. Кафе и магазин Kinkamon Aalto обычно открыты только летом, а теперь — и во время празднования Рождества (с 15 по 29 декабря).

Вера Кочеткова