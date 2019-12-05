Деревянный Ренессанс

Высоток из дерева, как 18-этажный деревянный небоскреб в Осло, в Финляндии пока нет, хотя жилой комплекс из двух восьмиэтажек в Хельсинки скоро сдадут в эксплуатацию. Финны предпочитают горизонтальную экспансию: открывают деревянные детские сады, школы, общественные и офисные центры и прочее. Лидеры загородного коттеджного строительства методично доказывают, что на дереве рано поставили штамп «только для дачи».

Возрождение интереса к деревянному строительству обусловили, конечно, «зеленые» тренды. И дело не только в том, что горожане могут вернуться к природе, не отказываясь от ритма и комфорта мегаполиса.

Во-первых, дерево — возобновляемый материал, вредные вещества в атмосферу не выделяет, его можно сравнительно дешево перерабатывать и утилизировать.

Во-вторых, у него отличные энергосберегающие свойства, при этом материал дышит, способен обеззараживать воздух внутри помещений и поддерживать оптимальную влажность. Благодаря такому комфортному микроклимату жильцы меньше страдают от заболеваний дыхательной системы. Не случайно финская компания Honka еще пять лет назад вместе с Федерацией по лечению аллергии и астмы Финляндии разработала концепцию «Здоровый дом». Этим летом в Эспо появился очередной «здоровый объект» — детский садик, а до этого компания построила в Японии несколько медицинских учреждений.

В-третьих, можно добавить отличную акустику в деревянных строениях, приятный внешний вид, фактуру и запах дерева. Все это радует глаз, снижает уровень стресса и позволяет создавать по-настоящему яркие интерьерные и архитектурные проекты, особенно в стилях функционализма или минимализма, поскольку в них ценятся фактуры.

В Финляндии сегодня активно используют деревянные панели для обшивки фасадов и внутреннего убранства общественных зданий. В пример можно привести два объекта, украсивших центр Хельсинки сравнительно недавно.

Первый — это Часовня тишины Камппи (2012 год, архитектурное бюро K2S). Ее фасад сделан из ели и покрыт для защиты воском, внутренние стены — из черной ольхи, мебель — из ясеня.

Второй — публичная библиотека Oodi (2018 год, проект финской студии ALA Architects). Снаружи она обшита досками из финской ели, внутри такой же потолок.

А если говорить о полностью деревянных общественных зданиях, то стоит вспомнить концертный зал имени Яна Сибелиуса (2000, Киммо Линтульских и Ханна Тикк), Центр финской природы «Халтиа» (2013, архитектурное бюро Lahdelma & Mahlamaki Architects) и комплекс Wood City — это проект Antinnen Oiva Architects. Примечательно, что каждый из восьми этажей возводился в срок до 10 дней, конструкции были выполнены из поперечно-клееного бруса. Помимо квартир, там есть и офисы. Деревянная бизнес-среда обещает быть модной и теплой во всех смыслах.

Теплые ценности

Но за интересом к деревянному зодчеству стоят не только утилитарные причины. Архитектор Юхи Илонен напоминает о важной роли дерева в национальных финских традициях. Через него можно прикоснуться к миру, в котором жили предыдущие поколения, и ощутить связность, сопричастность, ответственность.

В список Всемирного наследия ЮНЕСКО входят финская деревянная церковь Петяйявеси (построена в 1763–1765 годах) и старая часть Раумы — самый большой древний деревянный город в современной Скандинавии (600 объектов!).

Есть целые деревянные кварталы и отдельные постройки, как жилые, так и хозяйственные, в финских городах Йоэнсуу, Коувола, Куопио, Лаппеенранта, Порвоо, Тампере, Хельсинки. Зачастую это музейные территории, нередко там размещаются также сувенирные магазины, ремесленные мастерские, кафе.

А в Ловиисе каждый август проводят Фестиваль старинных домов (Loviisan Wanhat Talot, www.loviisanwanhattalot.fi) — в них и сегодня живут люди и раз в год пускают к себе гостей. Это жилье можно и нужно ремонтировать и реставрировать (за свой счет), а вот перестраивать и модернизировать, например заменять окна на пластиковые стеклопакеты, нельзя. Да и кому бы это здесь пришло в голову? К слову, посещают фестиваль по 10–15 тыс. человек.

Финляндия на государственном уровне всячески поддерживает и старую деревянную историю, и новую. Например, финансирует программу создания деревянных кварталов (в разных городах Суоми их уже несколько десятков), мотивирует на использование дерева в отделке объектов, а тот же Университет Аалто сделал специальный курс по деревянной архитектуре. И это неудивительно: репутацию одних из лучших в мире зодчих, работающих с деревом, нужно поддерживать. Тем более что это экономически выгодно, так как конвертируется в экспорт домокомплектов.

Просто большой конструктор

Домокомплекты — это еще одна причина, по которой финские коттеджи и, соответственно, другие финские строения из дерева стали настолько популярны. В середине XX века стране нужно было много дешевого жилья, которое можно создать быстро и просто. Детали для домов стали делать на заводах, а потом монтировать их на нужном месте. Чем дальше, тем больше функциональных и дизайнерских элементов добавлялось, ведь, по сути, это большой конструктор с окнами, лестницами, фурнитурой и даже утеплителями: можно добавлять элементы (комнаты, например), заменять испортившиеся, не нужны ни массивный фундамент, ни мощные подъемные механизмы, ни внутренняя отделка. Так что сроки строительства сокращаются с пары лет до нескольких месяцев, а работы значительно удешевляются и ведутся в любую погоду — вода не используется, ведь это именно конструирование, а не лепка.

Вне зависимости от конструктивных особенностей, от того, использовали клееный или оцилиндрованный брус, каркас, панели, модули или что-либо еще, у сборных финских домов есть общие характеристики: высокая звуко- и теплозащита, качественные стыки, долговечность и так далее.

И главный секрет — в деревообработке. Например, если речь идет о брусе, крупные компании начинают процесс с собственного лесопарка (стараются вырастить, например, сосны с нужными характеристиками), прочие закупают финскую древесину и только некоторые работают с деревом в стране присутствия. Все-таки в суровом северном климате древесина становится более плотной, а, значит, прочной. Затем следует недешевая процедура сушки: чем ниже будет процент влажности бревна, тем лучше. Оцилиндрованный брус важно не повредить, чтобы по нему не пошли трещины. А для клееного бруса особенное значение имеют собственно клей и давление, обеспечивающие идеальную спайку слоев. В Финляндии есть специальная организация производителей такого бруса, ее участники сертифицируют свою продукцию, чтобы подтвердить качество, в том числе экологическую безопасность.

Как отмечают в финской компании Kiilto, спрос на экологически безопасные продукты и решения является одним из определяющих трендов развития потребительских рынков в ближайшее десятилетие, причем не только в Финляндии, но уже и в России. Компания выпускает вещества для производства клееного бруса — ее EPI-системы хорошо известны на рынке, так как не просто надежно склеивают древесину, но и успешно потом сопротивляются климатическим нагрузкам. У Kiilto история длиной в целый век, и деревянное домостроение — один из драйверов ее развития, как и для многих компаний, занятых в этой сфере.

Вообще, сборные конструкции и деревообработка — два ключевых направления для инноваций и бесконечное поле для экспериментов. Каждая новинка может стать конкурентным преимуществом на рынке. Например, если заламинировать брус, не придется выделять время на усадку. Если по-особенному соединить стены дома, то угол будет всегда теплым. Или возьмем огнезащитные решения: в деревянных зданиях устанавливаются устройства для создания водяного тумана, стены покрывают пленкой, которая вспенивается от огня и защищает дерево, используют десятки разных пропиток и прочее. А сколько вариантов утеплителя и прослоек уже изобретено! Так, на пике популярности CLT-панели: между внешними слоями бруса (конечно, пропитанного всеми возможными составами от огня, гнили и др.) — минеральная эковата. Такие панели не уступают бетону по прочности и способности выдерживать нагрузки, подходят для строительства полноценных зимних домов и все еще экологичны и дешевле каменных.

Очевидно, что интерес к деревянному домостроению будет только расти. Главной проблемой деревянных конструкций всегда была пожароопасность — ее практически сняли. Есть еще конструктивные ограничения, но с ними поможет справиться 3D-печать. Прозрачную древесину для дизайнеров также уже изобрели — в Швеции, в этом году. Правда, материал пока вышел не биоразлагаемым, но доработка лишь вопрос времени. И главной страной «Деревянного Возрождения», скорее всего, станет именно Финляндия, ведь деревянное домостроение — это ее национальное достояние, которое ни минуты не пылилось в шкафу истории.

Светлана Хаматова

Российские идеи

В России новые правила деревянного строительства обсуждают с 2016 года — тогда глава Минпромторга Денис Мантуров предложил снять запрет на возведение зданий более трех этажей. Также озвучивалась идея треть социальных учреждений, от больниц до детских садов, делать из дерева. Такое решение снизило бы затраты на 15–30%.

Деревянные детские сады, кстати, не абстрактная идея. Сейчас финская компания Honka ведет переговоры с московскими властями о типовом строительстве таких объектов. Также ГК «Эталон» на 2020 год запланировала проектирование деревянной высотки в столице, но по понятным причинам количество этажей пока под вопросом.