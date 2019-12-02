Детские сады в Нижнем Новгороде строятся с отставанием от графика

С таким заявлением выступило региональное отделение Общероссийского народного фронта.

Руководитель исполкома НРО ОНФ Алексей Алехин рассказал «КоммерсантъFM Нижний Новгород», что в Нижнем Новгороде гораздо сложнее, чем в области, найти земельный участок. Среди причин отставания от графика эксперты ОНФ выявили также моменты, связанные с недостаточно качественными техническими заданиями на проектно-сметную документацию, которую потом пришлось корректировать. По словам собеседника «ЪFM НН», есть проблемы взаимодействия с ресурсоснабжающими организациями, например, «Теплоэнерго» около полугода не могло решить вопрос с переносом теплотрассы.

Алексей Алехин констатировал, что есть и моменты, связанные с работой государственных служащих, однако он считает, что надо смотреть, не кто виноват, а что сделать, чтобы такие ситуации не повторялись в следующем году.

В сообщении ОНФ приводятся также слова модератора тематической площадки ОНФ «Образование» в Нижегородской области Кирилла Богородского, напоминающего, что «о серьезном отставании от графика на многих объектах и угрозе срыва сроков строительства мы предупреждали власти еще в августе-сентябре».