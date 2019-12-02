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Реализация бумаг «Американского корпоративного долга» теперь происходит в трех валютах

ВТБ Капитал Инвестиции запустил торги в евро по биржевому паевому инвестиционному фонду VTBH ETF - «ВТБ - Фонд «Американский корпоративный долг». Таким образом впервые в истории российского рынка появился фонд, который котируется сразу в трех валютах. Это предполагает большую свободу для инвестора при принятии решений.


БПИФ РФИ «ВТБ - Фонд «Американский корпоративный долг» дает экспозицию на диверсифицированный портфель высокодоходных облигаций американских компаний из разных секторов. Клиенты могут инвестировать в облигационный рынок США с низкими транзакционными расходами. При этом отсутствует необходимость самостоятельного управления и выбора бумаг, статус квалифицированного инвестора получать не нужно. Индикатором доходности фонда выступает ETF ISHARES HIGH YIELD CORP BOND.

Продажа ценных бумаг фонда на Московской бирже стартовала в августе 2019 года. Торги ранее осуществлялись лишь в рублях и долларах США. Сегодня расчетная стоимость пая в долларах США по курсу ЦБ увеличилась на 1,5%. Текущая доходность к погашению портфеля облигаций, экспозицию на которые имеет фонд (в USD), составляет 4,7%. По данным Центробанка, это на 3,4% больше средней ставки по долларовым депозитам в банках. Максимальная комиссия фонда составляет 0,5% годовых. Комиссию брокера по сделкам купли-продажи бумаг ВТБ не берет. Клиент может рассчитывать на инвестиционный налоговый вычет в случае владения паями фонда более трех лет.

«В рамках своей стратегии ВТБ предлагает своим клиентам максимально возможный спектр инвестиционных возможностей. «ВТБ - Фонд «Американский корпоративный долг» дает экспозицию свыше чем на 970 выпусков облигаций компаний США из всевозможных секторов экономики. Теперь инвестировать средства в фонд смогут также клиенты, для которых вложения в евро более удобны. Заниматься куплей-продажей ценных бумаг можно в мобильном приложении «ВТБ Мои Инвестиции», что совсем не сложно, все действия совершаются в несколько кликов», - рассказал главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ, председатель совета директоров ВТБ Капитал Управление активами Владимир Потапов.

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