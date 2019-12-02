В Аксае осудили организатора азартных игр

В Аксайском районе Ростовской области суд вынес обвинительный приговор в отношении фигуранта дела о незаконных организации и проведении азартных игр (ч. 1 ст. 171.2 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Ему назначили штраф в размере 100 тыс. руб.

Суд установил, что обвиняемый зарегистрировал на чужое имя общество с ограниченной ответственностью «Гриф» и арендовал помещения в Аксае на проспекте Аксайский, в домах 5 и 14. Там он установил компьютеры со специальной программой, позволявшей проводить азартные игры с помощью интернета.

Дарья Голякова