На реставрацию четырех памятников в Нижнем Новгороде выделили более 38 млн рублей

Департамент экономразвития и закупок нижегородской мэрии объявил четыре аукциона по реставрации монументальных памятников, являющихся объектами культурного наследия. Общая сумма четырех лотов составляет около 38,4 млн руб. Итоги всех конкурсов подведут после 9 декабря.

На ремонт памятника «Героям и мученикам революции 1905 года» в сквере у площади Свободы выделили 20,1 млн руб., на ремонт памятника Кузьме Минину на одноименной площади – 4,1 млн руб., военному летчику Петру Нестерову в Александровском саду – 11,2 млн руб., а на восстановление горельефа «Ленин и нижегородские марксисты» на Большой Покровской – 2,9 млн руб. Стоимость работ может быть снижена по итогам аукционов. Работы по каждому объекту необходимо выполнить в течение трех месяцев с момента заключения контракта.

Анастасия Еремина