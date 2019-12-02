На Ставрополье адвоката будут судить за мошенничество

Прокурор Кочубеевского района Ставропольского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении адвоката краевой коллегии адвокатов, подозреваемого в мошенничестве (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ ), сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По данным следствия, подозреваемый сообщил своему подзащитному о необходимости передать взятку 30 тыс. руб. за назначение наказания, не связанного с лишением свободы. Противоправные действия злоумышленника были пресечены сотрудниками УФСБ России по Ставропольскому краю. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Кочубеевский районный суд. Подозреваемому грозит пяти лет лишения свободы.

Дарья Голякова