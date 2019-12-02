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По факту падения вертолета «Робинсон» в Абрау-Дюрсо возбудили уголовное дело

Следователи Южного следственного управления на транспорте СК РФ возбудили уголовное дело по факту падения вертолета «Робинсон» RA в Новороссийском районе. Дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 263 УК РФ).

Инцидент произошел в субботу, 30 ноября, около 9:30 в районе хутора Дюрсо, расположенного у побережья Черного моря в 22 км к юго-западу от Новороссийска и в четырех км от села Абрау-Дюрсо. Вертолет «Робинсон» RA с бортовым номером 05795, принадлежащий Центру винного туризма, выполнял полет из Дюрсо в Анапу. В результате авиакатастрофы погиб пилот воздушного судна.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Василий Хитрых


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