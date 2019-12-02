Упавший в Ростове автокран оставил общежитие автодорожного колледжа без газа

В результате падения автомобильного крана в Ростове на пер. Братском, был поврежден газораспределительный шкаф, и общежитие автодорожного колледжа города осталось без газа, сообщает пресс-служба ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону». Бригада аварийно-диспетчерской службы закрыла кран на выходе из земли. Аварийно-восстановительные работы газовики планируют завершить в течение суток.

Напомним, сообщение о падении автомобильного крана поступило в МЧС в 13:44. На место выехало одно подразделение МЧС и газовые службы. Пострадавших нет.

Дарья Голякова