В Екатеринбурге открывается новая арт-галерея «Стены»

Новая арт-галерея «Стены» откроется в Екатеринбурге 12 декабря. Она расположена на улице Мамина-Сибиряка, 126. Направленность галереи — «современная классика». В ней также будут проходить концерты, мастер-классы, лекции, беседы с художниками, актерами, музыкантами и другими творческими людьми. Ее арт-директором стала Марина Линкер, известная как организатор Евразийского фестиваля современного искусства. Учредитель галереи — меценат из Белоруссии Алексей Дикушин.

Галерея «Стены» откроется персональной выставкой художника из Санкт-Петербурга Николая Блохина. Автор лично представит 44 живописные и графические работы. Николай Блохин — единственный в мире художник, завоевавший высшие награды в двух самых престижных, конкурирующих между собой, художественных конкурсах США — PSA (общества художников-портретистов Америки) и ASOPA (американской ассоциации художников-портретистов).

Николай Яблонский